На Киевщине построят 17 километров дороги за 3 миллиарда гривен - детали

На Киевщине планируют построить новую дорогу. Стоимость планируемого проекта — около 3 миллиардов гривен. Об этом сообщают в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

На Киевщине построят новую автомобильную дорогу за 3 миллиарда гривен. Фото: kapital.kz

Дорога будет проходить через три общины — Борщаговскую, Вишневую и Чабановскую. Кроме того, новый путь соединит между собой две международные трассы М-06 Киев-Чоп и М-05 Киев-Одесса. Общая протяженность дороги составит 16,5 км.

Сведением дороги будет заниматься турецкая компания Özaltın Holding. Между украинской и турецкой сторонами уже подписан соответствующий меморандум.

Планируется, что вдоль всей дороги будет построен инженерный коридор с качественными сетями водоснабжения и водоотвода.

Стоит отметить, что Ozaltin Holding — турецкая компания с 60-летним опытом. На территории Украины компания представлена с 2019 года. Организация специализируется на строительстве гидроэлектростанций, горной промышленности, инфраструктурных проектов в дорожной отрасли.

Напомним, что правительство определилось с тарифами на проезд по платным автодорогам Украины. Теперь министры установили максимальную плату за одноразовый проезд по дорогам, которые строили на условиях концессии. Какие тарифы будут платить водители различных транспортных средств, узнавайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал категории транспорта, водители которых имеют право на бесплатное пользование будущими платными дорогами Украины. Список категорий поможет защитить отечественных инвесторов, если в стране случится чрезвычайная ситуация, а также будет способствовать улучшению подобных инвестиционных проектов. Перечень смотрите здесь.

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