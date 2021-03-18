Наблюдательные советы в Украине: почему новая власть не борется с дорогими, но неэффективными органами управления

Эффективность работы и целесообразность функционирования Наблюдательных советов на госпредприятиях (Укрзализныця, Укроборонпром и т.д.) вызывает массу вопросов. Есть мнение, что они не генерируют дополнительный доход для компаний, не минимизируют затраты, не подталкивают топ-менеджмент к целевому и эффективному использованию средств и не контролируют расходы. Но при этом у членов набсоветов огромные зарплаты. Зачем они нужны — с такими функциями и таким отношением к работе? Кому это выгодно? Почему их не удается убрать? Ответы на эти вопросы порталу "Комментарии" давали эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Весьма сомнительным персонам мы доверили очень ответственные посты"

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает проблему набсоветов очень болезненной для Украины.

"Ни в одной стране набсоветы на госпредприятиях не собирают столько негатива, не приносят столько проблемных моментов, не состоят в основном из иностранцев. Мы тут бьем рекорды. Но вот только в плохом смысле. В идеале набсовет должен думать о прибыли, о стратегическом развитии, пресекать коррупционные схемы – действующие и потенциальные. Но как этим могут заниматься набсоветы тех же Укрзализныци, Укрпочты, госбанков, если туда пришли люди, далекие от этих сфер деятельности. Такое впечатление, что по неким договоренностям (возможно, наших властей с Западом) идет трудоустройство неких граждан, выгодное не Украине, а тем, кто их трудоустраивает. И для решения вопросов, далеких от наших национальных интересов", — подчеркивает Алексей Плотников.

Он обращает внимание, что засилье иностранцев в набсоветах украинских госкомпаний началось после 2014-го и совпало с "десантированием" в украинский Кабмин и на прочие ответственные посты "заробитчан" из Грузии, США, Польши. Против некоторых, как того же эксклавы Государственной автомобильной службы Украины ("Укравтодор") Славомира Новака, потом возбуждались уголовные дела по обвинению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег. Некоторые, как тот же экс-президент Грузии Михаил Саакашвии, который и сейчас остается частью украинских процессов, в розыске в своих странах.

"Весьма сомнительным персонам мы доверили очень ответственные посты. Фиксируя тем самым некий комплекс неполноценности (неужели у нас своих кадров нет?). И наделяя тех же членов набсоветов полнотой власти, начисляя им огромные зарплаты и премии из госбюджета, но фактически не спрашивая с них результат, не обременяя ответственностью. Между тем, в контрактах было бы логично зафиксировать, что зарплаты членов набсоветов зависят от прибыли компании. Учитывая все преференции, имеют иностранцы, получив рычаги управления нашими важнейшими компаниями, создается впечатление, что предыдущей власти, при которой всё это началось, нужно было как-то их отблагодарить. Возможно, за лоббистские услуги, за поддержание позитивного имиджа нашей власти в глазах западных партнеров. Почему новая власть не борется с дорогими, но неэффективными набсоветами? Похоже, сначала она не понимала, что это вообще такое. А сейчас ей не до того – ведь к этой власти уже столько претензий, что с ними бы разобраться", — поясняет Алексей Плотников.

Он резюмирует: "Набсоветы следует формировать из граждан Украины. Если вводить иностранцев, то это должны быть знаковые фигуры, специалисты в данной отрасли. Также следует жестко привязать зарплату к результатам работы. При неэффективности – получать минимум или лишаться своего поста".

"Набсоветы созданы, чтобы стать основой для будущей приватизации госмонополий"

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев поясняет, что изначально набсоветы создавались, чтобы бороться с коррупцией, особенно в сфере госзакупок.

"Тенденция формировать набсоветы пошла в 2015-2016, почти синхронно с созданием антикоррупционной структуры. Это было одним из требований, чтобы получать финансовую помощь из-за рубежа. Между тем, скандалы в госмонополиях – Укзализныця, Нафтогаз, Укроборонпром – не только не утихли, но и вспыхивали с новой силой. И продолжают. Исходя из этого, можно говорить, что эффективность набсоветов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. При этом наши "западные партнеры" ни на миллиметр не отступают от тенденции: готовы менять людей, но не принципы работы. Получается замкнутый круг – побороть коррупцию и провести реальную реформу набсоветы не помогают, но продолжают функционировать, периодически меняя кадровый состав. И получая огромные по украинским меркам зарплаты", — подчеркивает Руслан Бизяев.

Он не исключает, что набсоветы созданы, чтобы стать основой для будущей приватизации госмонополий. К чему, похоже, всё идет.

"Логичнее было бы внедрять государственно-частное партнерство. Но когда у нас слышали голос логики? У нас прислушиваются к сиюминутной выгоде и ЦУ, которые спускаются сверху, — отмечает эксперт. — Предполагаю, что-то прояснится ближе к лету, когда будет следующий раунд переговоров с МВФ по новой программе. Но понятно, что набсоветы в таком виде – это политическое решение. И не факт, что наше. Попытаться с ними воевать, как-то видоизменить и сделать эффективным для Украины – это тоже должно быть политическое решение и политическая воля. Сейчас наша власть к этому явно не готова".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине рассекретили зарплаты членов Наблюдательных советов.

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