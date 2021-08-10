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Набсовет может мешать реформам в «Укрзализныце» даже после увольнения Юрыка, — СМИ

Журналисты не исключают причастность членов набсовета «Укрзализныци» к некоторым непрозрачным схемам финансирования

сегодня, 16:44
Автор:

Станислав Молчанов

Наблюдательный совет "Укрзализныци" могут быть весьма лояльны к бывшему руководителю предприятия Ивану Юрыка из-за вероятной причастности к непрозрачным схемам внутри компании. Такую информацию сообщают "Украинские новости", ссылаясь на "УНИАН".

Набсовет может мешать реформам в «Укрзализныце» даже после увольнения Юрыка, — СМИ

Иван Юрык. Фото: Укрзализныця

Так, согласно информации журналистов, заявление членов набсовета, последовавшее за увольнением Юрыка из "Укрзализныци", может напрямую подтверждать их личную заинтересованность. Как минимум потому, что Набсовет решил оставить Ивана Юрыка на позиции члена правления, ответственного за финансовые вопросы.

Как напоминают авторы материала, перед решением СНБО по поводу "УЗ" представители СБУ довольно развернуто поинформировали общество о происходящем внутри компании.

"Общий смысл документа сводится к тому, что некомпетентность менеджмента, коррупционные вертикали, схемы злоупотреблений и финансовая нестабильность ведут не просто к коллапсу и банкротству предприятия — но и прямо угрожают национальной безопасности", — подчеркивают журналисты "Украинских новостей".

Следует отметить, что Юрык, другие представители администрации "Укрзализныци", а также члены набсовета в свое время были названы "некомпетентными" — членами ВСК Верховной Рады, которая рассматривала именно вопросы расследования схем в "УЗ". Главой временной комиссии, к слову, является "слуга народа" Юлия Гришина.

"Примерами злоупотреблений называли махинации с госзакупками, а также неэффективное финансовое планирование. В частности, закончив 2020 год с убытками, "Укрзализныця" находилась в такой финансовой яме, что на выплату даже основной части зарплат пришлось брать кредит в коммерческом банке под рыночные проценты. Премии для большинства представителей рабочих специальностей пришлось вообще свернуть", — отметили авторы материала.

Также СМИ неоднократно публиковали материалы о появлении в окружении Юрика так называемого "бэк-офиса" "Укрзализныци", который якобы распоряжался теневыми потоками компании. В состав такого "бэк-офиса" вошли, по неофициальным данным, советники и кумовья Юрыка, ранее работавшие в структурах Госгеонедр и Минэкономики.

Кроме того, имена Юрыка и некоторых членов набсовета всплывали при обсуждении непрозрачных договоренностей с руководством представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине, в частности, якобы касаемо распределения кредитных средств среди приближенных к Юрыку компаний.

В связи с таким количеством явных проблем, комплиментарное заявление набсовета в отношении Юрыка выглядит странным, пишет издание.

"Даже если по началу члены набсовета будут всячески демонстрировать свою лояльность (например, единогласно будут поддерживать действия нового временного главу "УЗ" Александра Камышина), на самом деле, уже в ближайшее время от них можно ожидать существенного сопротивления борьбе с коррупцией на железной дороге", — резюмируют журналисты "Украинских новостей".


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Источник: https://ukranews.com/news/794105-posle-uvolneniya-yurika-nabsovet-mozhet-prepyatstvovat-reformirovaniyu-ukrzaliznytsi-smi
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