Названы ТОП-загрязнители водных объектов в Украине

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Наталья Некрасова
Крупнейшими загрязнителями в Украине являются промышленные предприятия и водоканалы. О наиболее резонансных нарушениях природоохранного законодательства на форуме "Украина 30. Экология" рассказал глава Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Украины Андрей Малеваный, информируют "Комментарии".
Андрей Малеваний. Фото: ОП
В пятерку предприятий, нанесли наибольший ущерб государству из-за загрязнения водных объектов вошли:
— ООО "Кривбассшахтозакрытие" — 2,5 млн грн за сброс загрязненных вод в реку Ингулец;
— КП "Дубноводоканал" — более 2 млн грн за сброс недоочищенных сточных вод;
— ООО "Евро-реконструкция" — за превышение суточного лимита забора поверхностных вод;
— КП "Николаевводоканал" — более 500 тыс. грн за загрязнение Ингул и почвы вследствие канализационных сбросов;
— КП "Днепроводоканал" — почти 300 тыс. грн за нарушения в сфере водных ресурсов.
Также настоящая катастрофа для Украины — это формирование крупных свалок на реках, отметил глава Госэкоинспекции. Он акцентировал, что деградация водных ресурсов в ближайшее время может привести к дефициту питьевой воды в Украине.
Ранее "Комментарии" рассказывали, что несмотря на то, что на территории Украины находится большое количество водных объектов, а площадь водного зеркала — одна из крупнейших в Европе, она относится к маловодным странам, а из-за затопления шахты "Юнком" на оккупированном Донбассе существует угроза попадания радиации в подземные воды и отравления питьевой воды.
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