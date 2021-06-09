Названы ТОП-загрязнители водных объектов в Украине

Крупнейшими загрязнителями в Украине являются промышленные предприятия и водоканалы. О наиболее резонансных нарушениях природоохранного законодательства на форуме "Украина 30. Экология" рассказал глава Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Украины Андрей Малеваный, информируют "Комментарии".



Андрей Малеваний. Фото: ОП

"Основные загрязнители у нас коммунальные предприятия — водоканалы. Например, такие предприятия как "Кривбассшахтозакрытие", которое высокоминерализованные воды принимает и в дальнейшем сбрасывает в реку Ингулец. Водоканалы, расположенные по всему бассейну реки Днепр", — сказал глава ГЭИ Андрей Малеваный.

В пятерку предприятий, нанесли наибольший ущерб государству из-за загрязнения водных объектов вошли:

— ООО "Кривбассшахтозакрытие" — 2,5 млн грн за сброс загрязненных вод в реку Ингулец;

— КП "Дубноводоканал" — более 2 млн грн за сброс недоочищенных сточных вод;

— ООО "Евро-реконструкция" — за превышение суточного лимита забора поверхностных вод;

— КП "Николаевводоканал" — более 500 тыс. грн за загрязнение Ингул и почвы вследствие канализационных сбросов;

— КП "Днепроводоканал" — почти 300 тыс. грн за нарушения в сфере водных ресурсов.

Также настоящая катастрофа для Украины — это формирование крупных свалок на реках, отметил глава Госэкоинспекции. Он акцентировал, что деградация водных ресурсов в ближайшее время может привести к дефициту питьевой воды в Украине.

"Промышленные стоки — неочищенные, недоочищенные сточные воды наших коммунальных предприятий и некоторых водоканалов, распашка сельскохозяйственных земель и использование агрохимикатов и пестицидов — это не полный перечень причин, которые приводят к ужасному качеству воды", — подчеркнул Рисованный.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что несмотря на то, что на территории Украины находится большое количество водных объектов, а площадь водного зеркала — одна из крупнейших в Европе, она относится к маловодным странам, а из-за затопления шахты "Юнком" на оккупированном Донбассе существует угроза попадания радиации в подземные воды и отравления питьевой воды.

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