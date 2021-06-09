logo
Русский Українська

BTC/USD

36649.68

ETH/USD

2472.82

LTC/USD

165.60

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес госсектор Названы ТОП-загрязнители водных объектов в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы ТОП-загрязнители водных объектов в Украине

Из-за масштабных загрязнений рек и водных объектов Украина в ближайшее время может столкнуться с нехваткой питьевой воды

9 июня 2021, 10:27
Автор:

Наталья Некрасова

Крупнейшими загрязнителями в Украине являются промышленные предприятия и водоканалы. О наиболее резонансных нарушениях природоохранного законодательства на форуме "Украина 30. Экология" рассказал глава Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Украины Андрей Малеваный, информируют "Комментарии".

Названы ТОП-загрязнители водных объектов в Украине

Андрей Малеваний. Фото: ОП

"Основные загрязнители у нас коммунальные предприятия — водоканалы. Например, такие предприятия как "Кривбассшахтозакрытие", которое высокоминерализованные воды принимает и в дальнейшем сбрасывает в реку Ингулец. Водоканалы, расположенные по всему бассейну реки Днепр", — сказал глава ГЭИ Андрей Малеваный.

В пятерку предприятий, нанесли наибольший ущерб государству из-за загрязнения водных объектов вошли:

— ООО "Кривбассшахтозакрытие" — 2,5 млн грн за сброс загрязненных вод в реку Ингулец;

— КП "Дубноводоканал" — более 2 млн грн за сброс недоочищенных сточных вод;

— ООО "Евро-реконструкция" — за превышение суточного лимита забора поверхностных вод;

— КП "Николаевводоканал" — более 500 тыс. грн за загрязнение Ингул и почвы вследствие канализационных сбросов;

— КП "Днепроводоканал" — почти 300 тыс. грн за нарушения в сфере водных ресурсов.

Также настоящая катастрофа для Украины — это формирование крупных свалок на реках, отметил глава Госэкоинспекции. Он акцентировал, что деградация водных ресурсов в ближайшее время может привести к дефициту питьевой воды в Украине.

"Промышленные стоки — неочищенные, недоочищенные сточные воды наших коммунальных предприятий и некоторых водоканалов, распашка сельскохозяйственных земель и использование агрохимикатов и пестицидов — это не полный перечень причин, которые приводят к ужасному качеству воды", — подчеркнул Рисованный.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что несмотря на то, что на территории Украины находится большое количество водных объектов, а площадь водного зеркала — одна из крупнейших в Европе, она относится к маловодным странам, а из-за затопления шахты "Юнком" на оккупированном Донбассе существует угроза попадания радиации в подземные воды и отравления питьевой воды.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PaCpivItNBM
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ