Недоразумение в «Укроборонпроме»: почему Украина не будет производить американских вертолетов

Анонсированного производства элитных американских вертолетов Bell UH-1 Iroquois в Украине не будет. Такую информацию предоставила пресс-служба партии "Демсокира", соучредитель которой обращался непосредственно к компании в США.

В "Укроборонпром" случилась накладка с американскими вертолетами. Фото из открытых источников

Напомним, что в конце февраля глава государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев анонсировал сотрудничество с американской организацией Bell и Одесского авиационного завода. Вертолеты должны были начать изготавливать по специально полученной лицензии, о чем сообщалось на сайте Концерна.

Впрочем уже через несколько дней в польском издании ZBiAM появилась реакция от американцев. По словам представителей Bell, в Украине ни один хозяйственный объект не имеет соответствующей лицензии для изготовления вертолетов за прототипами компании из Штатов. Именно после этого ситуацией заинтересовались представители украинского политикума.

В пресс-службу Bell обратились глава Совета общественного контроля НАБУ Марк Мавчук и один из соучредителей "Демсокиры" Юрий Гудименко. По словам представителя корпорации Джея Эрнандеза, в Украине сегодня не существует официального филиала этой американской компании, а следовательно — и уполномоченного лица для заключения соответствующих договоров.





Интересно, что еще 6 марта на личной Facebook-странице директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев снова отметил, что вел телефонный разговор с якобы официальным представителем Bell в Украине. При этом глава концерна ссылается на директора Одесского авиазавода Виталия Юхачова, которому вроде бы достоверно известно о грядущей сотрудничество относительно изготовления вертолетов.

Правда, изданию The Page сам Юхачов заявил, что ничего не знает о компании Bell и ее любых возможных договоренностях с "Укроборонпромом". Ситуация выходит довольно запутанной, и единственное, что пока точно известно — выпуск лицензированной авиатехники Bell UH-1 Iroquois в Украине пока отменяется.



Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему, по мнению эксперта, "Укроборонпром" выводит из своего состава отдельные предприятия.

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