Оформить загранпаспорт и ID-карту в Украине стало дороже: сколько стоят услуги

С 1 января 2022 года оформить паспорт для выезда за границу, а также паспорта гражданина Украины в виде ID-карты стало дороже. Изменение цены оформления документов связано с ростом стоимости материалов и сырья. Информацию обнародовал пресс-центр Государственной миграционной службы.

Оформить загранпаспорт в Украине стало дороже: сколько стоят услуги - фото из открытых источников

Так, первое оформления ID-карты для украинцев остается бесплатным. За изготовление документа в период до 20 рабочих дней жителям страны теперь придется платить 372 гривны. В прошлом году цена составляла 363 гривны.

Изготовление паспорта в форме ID-карты до 10 рабочих дней обойдется в 498 гривен, ранее стоимость составляла 489 гривен.

Оформления паспорта для выезда за границу теперь обойдется украинцам в 733 гривны (до 31 декабря 2021 года цена составляла 694 гривны). Речь идет об изготовлении документа до 20 рабочих дней. Цена оформления до 7 рабочих дней — 1085 гривен (ранее — 1046 гривен).

В ведомстве также отметили, что украинцам, которые оплатили админуслуги и успели подать заявление на оформление документов до 31.12.2021, доплачивать за них не придется. Документы украинцы получат по старой цене.

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