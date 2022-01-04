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Оформить загранпаспорт и ID-карту в Украине стало дороже: сколько стоят услуги

Первое оформления ID-карты для украинцев остается бесплатным

сегодня, 11:17
Автор:

Елизавета Черных
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С 1 января 2022 года оформить паспорт для выезда за границу, а также паспорта гражданина Украины в виде ID-карты стало дороже. Изменение цены оформления документов связано с ростом стоимости материалов и сырья. Информацию обнародовал пресс-центр Государственной миграционной службы. 

Оформить загранпаспорт и ID-карту в Украине стало дороже: сколько стоят услуги

Оформить загранпаспорт в Украине стало дороже: сколько стоят услуги - фото из открытых источников

Так, первое оформления ID-карты для украинцев остается бесплатным. За изготовление документа в период до 20 рабочих дней жителям страны теперь придется платить 372 гривны. В прошлом году цена составляла 363 гривны. 

Изготовление паспорта в форме ID-карты до 10 рабочих дней обойдется в 498 гривен, ранее стоимость составляла 489 гривен. 

Оформления паспорта для выезда за границу теперь обойдется украинцам в 733 гривны (до 31 декабря 2021 года цена составляла 694 гривны). Речь идет об изготовлении документа до 20 рабочих дней. Цена оформления до 7 рабочих дней — 1085 гривен (ранее — 1046 гривен). 

В ведомстве также отметили, что украинцам, которые оплатили админуслуги и успели подать заявление на оформление документов до 31.12.2021, доплачивать за них не придется. Документы украинцы получат по старой цене. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что с каждым годом на заработки в Польше отправляется все больше украинцев. Так, в соседней стране сейчас проживает около полутора миллионов граждан Украины, которые могут стать жертвами аферистов. Мошенники начали проявлять активность во время новогодних и рождественских праздников. 

Ранее на портале "Комментарии" — в Польше поднимают зарплаты: почему украинских работодателей теперь ждут проблемы. 



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Источник: https://dmsu.gov.ua/news/dms/12114.html
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