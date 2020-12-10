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Главная Новости Бизнес госсектор Правительство Германии стимулирует развитие "зеленой металлургии", а Украина игнорирует – эксперт
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Правительство Германии стимулирует развитие "зеленой металлургии", а Украина игнорирует – эксперт

Принятый закон о поддержке зеленой металлургии застрял на этапе принятия подзаконных актов

сегодня, 12:34
Автор:

Станислав Молчанов

Об этом сообщил политолог Тарас Семенюк, комментируя закон о поддержке зеленой металлургии.

Правительство Германии стимулирует развитие "зеленой металлургии", а Украина игнорирует – эксперт

ФОТО: Из открытых источников

“В Германии правительство выделяет из госбюджета деньги для стимулирования перехода металлургических компаний на производство экологически чистой стали. Для зеленой металлургии там уже внедрен льготный тариф на электроэнергию, а прошлой неделе стало известно о программе такой поддержки для Salzgitter AG, второму по величине стальному производителю Германии. Государственная дотация пойдет на новую технологию, предусматривающую использование водорода вместо кокса в доменных печах при выплавке чугуна. В целом, бюджетная программа объемом €2 млрд направлена на стимулирование декарбонизации немецкой промышленности. Инициатива получила поддержку в Бундестаге не только у правящей коалиции ХДС-ХСС, но и у оппозиции, включая депутатские группы "зеленых"”, — говорит политолог. 

Тем временем, в Украине уже принятый закон о поддержке зеленой металлургии застрял на этапе принятия подзаконных актов. 

“Современные технологии позволяют производить сталь практически без выбросов в окружающую среду. Но наше правительство никуда не спешит. Наоборот, всячески стимулируются самые "грязные" отрасли экономики, например, производство электроэнергии на ТЭС, сжигающих уголь. Здесь политику государства определяют интересы олигарха-монополиста, а не государственные интересы”, — отметил эксперт. 

“Между тем, Европейский зеленый курс, который сейчас активно внедряется в ЕС, предусматривает введение специальных пошлин для товаров, которые произведены "грязными" технологиями. Это может стать серьезной проблемой для украинских экспортеров. Особенно если наше правительство продолжит игнорировать поддержку внедрения зеленых технологий в промышленности”, — подытожил Семенюк.



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