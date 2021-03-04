Сейчас на международной арене уже нет сомнений в юридических возможностях Украины, - Зеркаль

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Татьяна Веремеева
Украина сформировала команды, которые в состоянии работать с международными судами, поэтому юридический имидж нашей страны на международной арене улучшилось. Об этом заявила советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Развитие правосудия".
советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль
Представитель "Нафтогаза" напомнила о деле между "Нафтогазом" и "Газпромом". Тогда было немало дискуссий о том, стоит ли вообще Украине судиться. Советник вспомнила, что в 2014 году "Нафтогаз" был первым, кто решился пойти в Стокгольмский арбитраж и обжаловать нарушение своих прав на основании контракта на поставку газа.
Как отметила Зеркаль, эта борьба состояла из многих факторов. По ее словам, только к делам против "Газпрома" — о поставках и о транзите — было привлечено более 40 человек в группе компании "Нафтогаз". А еще над делом работали более 20 юристов с нескольких юридических компаний.
Но компания смогла выиграть и первую, и вторую дело против "Газпрома". В конце 2019 наконец "Газпром" рассчитался и "Нафтогаз" получил 2,9 млрд долларов, по решениям Стокгольмского арбитража. Также Зеркаль рассказала и о других победы Украины на международной арене, как, например, в Гааге или Гамбурге.
Кроме того, что украинцы преодолели внутренний скепсис относительно юридических возможностей своей страны, изменился имидж нашей страны за рубежом.
Советник председателя правления сообщила, что в 2019 году в течение нескольких месяцев были поданы заявления, проведены переговоры и удалось выйти на слушания, касающиеся применения временных мер. В частности, на основании решения в Гамбурге, 19 из 20 судей Арбитражного Трибунала, сформированного в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, проголосовали за принятие решения в пользу Украины.
Также она рассказала, юридические вызовы впереди ждут компанию и Украины. Так, продолжается еще дело против РФ на основании двустороннего соглашения о защите инвестиций. Несмотря на то, что решение о возбуждении производства были приняты два года назад, слушания по оценке потерь состоится только в июне 2021 года. По словам Зеркаль, после этого ожидают вынесения окончательного решения, согласно которому Российская Федерация оплатит все расходы, связанные с оккупацией Крыма, в том числе связанные с потерей инвестиций в Черном море и на полуострове.
Напомним, в Киеве проходит форум "Украина 30", посвященный проблемам развития правосудия. Уровень представительства высокий — в форуме участвуют президент, народные депутаты, министры и представители профильных организаций. Все это происходит на фоне пленарных заседаний Верховной Рады, которая должна на этой неделе рассмотреть законопроекты, представленные президентом в рамках судебной реформы.
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