Сейчас на международной арене уже нет сомнений в юридических возможностях Украины, - Зеркаль

Украина сформировала команды, которые в состоянии работать с международными судами, поэтому юридический имидж нашей страны на международной арене улучшилось. Об этом заявила советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Развитие правосудия".



советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль

"Все мы вспоминаем растерянность Украины, которая не была готова к любым действиям, связанным с войной, включая и юридическую войну. Тогда была разработана стратегия, которая состояла из нескольких компонентов. Прежде всего, это защита государства и его интересов в международных юрисдикциях, а также защита компаний в отношении государства-агрессора и других действий, связанных с этой агрессией", — рассказала Зеркаль.

Представитель "Нафтогаза" напомнила о деле между "Нафтогазом" и "Газпромом". Тогда было немало дискуссий о том, стоит ли вообще Украине судиться. Советник вспомнила, что в 2014 году "Нафтогаз" был первым, кто решился пойти в Стокгольмский арбитраж и обжаловать нарушение своих прав на основании контракта на поставку газа.

"Тогда было очень много скепсиса, очень много людей хотели договариваться, предлагали свои услуги по переговорам. И выбор юридической защиты был очень непростым, было очень много совещаний, — сообщила Зеркаль. — Тогда эта идея была поддержана на уровне высшего руководства, и Украина в лице "Нафтогаза" начала свою борьбу за нарушенные права".

Как отметила Зеркаль, эта борьба состояла из многих факторов. По ее словам, только к делам против "Газпрома" — о поставках и о транзите — было привлечено более 40 человек в группе компании "Нафтогаз". А еще над делом работали более 20 юристов с нескольких юридических компаний.

"Очень много было скепсиса по второму делу, которое касалось транзитного контракта. Почти никто не верил в ее успешность, но это дело принесло нам победу. И я думаю, что этой победой гордится очень много людей. Это победа команд, которые смогли объединиться, несмотря на различие языков, взглядов, подходов в применении права. Они работали, как один слаженный организм", — рассказала Лана Зеркаль.

Но компания смогла выиграть и первую, и вторую дело против "Газпрома". В конце 2019 наконец "Газпром" рассчитался и "Нафтогаз" получил 2,9 млрд долларов, по решениям Стокгольмского арбитража. Также Зеркаль рассказала и о других победы Украины на международной арене, как, например, в Гааге или Гамбурге.

Кроме того, что украинцы преодолели внутренний скепсис относительно юридических возможностей своей страны, изменился имидж нашей страны за рубежом.

"Все победы сложились воедино и сейчас ни у кого уже на международной арене нет ощущения, что Украина не борется самостоятельно. Потому юридический фронт не менее важный, чем фронт военный. А определенные международным правом наши принципы существования надо защищать не менее, чем свою территорию", — резюмировала Лана Зеркаль.

Советник председателя правления сообщила, что в 2019 году в течение нескольких месяцев были поданы заявления, проведены переговоры и удалось выйти на слушания, касающиеся применения временных мер. В частности, на основании решения в Гамбурге, 19 из 20 судей Арбитражного Трибунала, сформированного в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, проголосовали за принятие решения в пользу Украины.

"Сейчас у нас, действительно, сформирован определенный класс людей, которые уже способны работать и в бешеном ритме, и под большим напряжением, и могут воспитывать следующее поколение, за которое не будет стыдно, которое сможет быть достойными представителями страны и компании", — считает Зеркаль.

Также она рассказала, юридические вызовы впереди ждут компанию и Украины. Так, продолжается еще дело против РФ на основании двустороннего соглашения о защите инвестиций. Несмотря на то, что решение о возбуждении производства были приняты два года назад, слушания по оценке потерь состоится только в июне 2021 года. По словам Зеркаль, после этого ожидают вынесения окончательного решения, согласно которому Российская Федерация оплатит все расходы, связанные с оккупацией Крыма, в том числе связанные с потерей инвестиций в Черном море и на полуострове.

"Есть вопрос о том, стоит ли тратить немалые средства, время и усилия, если ты не полностью уверен в результате. Поэтому мы изучаем возможности. Но исходим из того, что надо заниматься тем, что принесет больше пользы как государству, так и компании", — резюмировала Лана Зеркаль.

Напомним, в Киеве проходит форум "Украина 30", посвященный проблемам развития правосудия. Уровень представительства высокий — в форуме участвуют президент, народные депутаты, министры и представители профильных организаций. Все это происходит на фоне пленарных заседаний Верховной Рады, которая должна на этой неделе рассмотреть законопроекты, представленные президентом в рамках судебной реформы.

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