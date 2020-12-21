Сколько на самом деле зарабатывают главные антикоррупционеры страны

Пока мы тешим себя мыслями о долгожданном повышении минимальной заработной платы, которое обещает правительство с 1 января, главные антикоррупционеры страны зарабатывают суммы, которым может не позавидовать только ленивый. "Комментарии" узнали, сколько на самом деле получают в месяц руководители главных антикоррупционных ведомств Украины, а именно НАБУ, НАПК и ВАКСа.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.uа

Национальное агенство по вопросам предотвращения коррупции

Больше всего за ноябрь заработал руководитель Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков. Его зарплата составила 325 561,94 грн, в том числе материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере 127 246,65 грн.

Первый заместитель главы НАПК Иван Пресняков получил ноябрьскую зарплату в размере 256 084,37 грн. Преснякову также полагается материальная помощь в размере 130 868,24 грн.

Заместитель главы Агенства Александр Стародубцев получил в ноябре оклад в сумме 127 643,75 грн., а заместитель Роман Сухоставец – 120 816,66 грн.

Национальное антикоррупционное бюро Украины

Зарплаты руководства Национального антикоррупционного бюро Украины за ноябрь выглядят немного скромнее. Так, директору НАБУ Артему Сытнику в ноябре заплатили 173 239, 22 грн., а его первый заместитель Углава Гизо Тристанович 104 580, 77 грн.

Заместитель Сытника Татьяна Варварская получила зарплату в размере 130 598,05 грн., и 191 190,86 грн заработал в ноябре заместитель руководителя Бюро Анатолий Новак. Его зарплата оказалась самой высокой среди высокопоставленных лиц НАБУ. Известно, что в этом месяце Новак получил компенсацию в размере 34 938,43 грн., за налог на доходы физических лиц.

Высший антикоррупционный суд Украины

Зарплатам руководителей Высшего антикоррупционного суда также грех не позавидовать. Зарплата за ноябрь главы ВАКСа Елены Танасевич составила 174 498, 84 грн., ее заместителя Евгения Крука — 132 196,09 грн., а глава Апеляционной палаты ВАКСа Даниила Чорненькая получила оклад в размере 189 984,81 грн.





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