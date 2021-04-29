Смена руководства "Нафтогаза": смогут ли кадровые перестановки повлиять на отопительный сезон в Украине

Смена руководства в НАК Нафтогаз Украины может привести к срыву подготовки к новому зимнему сезону, сообщают в компании. Также это якобы грозит осложнением переговоров о предоставлении международной помощи. Действительно ли существуют такие риски – или кто-то просто не хочет потерять лакомые места? Чтобы разобраться в этих вопросах, "Комментарии" обратились к экспертам.

Смена руководства "Нафтогаза". Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк

"Негативно повлиять на подготовку к зиме может борьба за кресло"

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский считает, при неэффективном управлении могут быть какие угодно проблемы. Но не думает, что смена Коболева на Витренко может привести к негативным последствиям при подготовке к следующему отопительному сезону.

"Витренко хорошо знает "кухню" НАК "Нафтогаз", он там довольно долго работал. И при нормальных управленческих действиях всё должно быть хорошо. Негативно повлиять на подготовку к зиме может борьба за кресло. Если, к примеру, Коболев во главе с отстраненным Набсоветом будут пытаться восстановиться в должностях. А правительство станет оказывать этому жесткое сопротивление. И вот если такая кутерьма надолго затянется, это точно приведет к негативным последствиям", — прогнозирует Леонид Униговский.

Если же смена Набсовета и руководства "Нафтогаза" пройдет быстро и безболезненно, если Витренко быстро войдет в курс дела, эксперт не видит проблемы в подготовке к следующему отопительному сезону.

"А чтобы не было проблем с переговорами касательно международной помощи (МВФ и так далее), премьер Денис Шмыгаль должен нарушить обет молчания – и четко пояснить, почему сняли Коболева. Речь ведь не столько о высоких зарплатах, но и о результатах аудита (огромный минус за прошлый год). К тому же, моя лично оценка, — достаточно плохая управляемость компании. Всё это – реальные основания для снятия руководства "Нафтогаза". Но премьер должен четко объяснить всё это, — подчеркивает Леонид Униговский. — Если будет убедителен, не думаю, что наши партнеры встанут в позу. Я же считаю, что объективные причины для увольнения Коболева есть".

При этом эксперт отмечает, что юридически сама процедура снятия сомнительна. Это касается и этической стороны вопроса относительно членов Набсовета.

"Тарифы продолжат повышать планово, не зависимо о фамилии того, кто стоит во главе "Нафтогаза"

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает, что заявления о возможном срыве отопительного сезона и разрыве отношений с западными кредиторами делаются теми, кто хочет, чтобы Коболев и уволенная правительством часть Набсовета остались на своих местах.

"И шансы остаться у них есть. В уставе прописано, что главу Нафтогаза не могут снимать без решения Набсовета, просто по воле Кабмина. В результате правительство решило перетряхнуть весь Набсовет. Так что могут быть иски, разборки. Вряд ли это к чему-то приведет, потому что власть у нас становится всё более авторитарна. Но мутить воду могут пытаться. И такие заявления — это информационная поддержка по юридическим моментам. К тому же, у Коболева, действительно, есть "крыша" на Западе. Отсюда и предостережения в стиле, что МВФ денег не даст", — поясняет Николай Спиридонов.

Не исключает он и проблем с прохождением отопительного сезона. Тем более, что для Украины это не то чтобы исключение из правил.

"У нас были разные ситуации. Зимой 2006-07, кода у власти был Ющенко, вообще был иней на подоконниках, так плохо отапливали. Сейчас тоже – поставщики больше денег берут, чем реально обогревают украинцев. Но даже эта видимость отопления вряд ли ухудшится в связи с заменой Коболева на Витренко. Они, в каком-то смысле, два сапога — пара. Так что вряд ли при Витренко во главе "Нафтогаза" ситуация станет хуже. Впрочем, как и лучше, — размышляет Николай Спиридонов. – Витренко просто для власти более "ручной", чем Коболев. Возможно, потому его решили и поставить, чтобы распределять деньги, имеющиеся на счетах Нафтогаза, но недоступные при Коболеве для правительства. Что, как по мне, неверно. Газ – всеукраинское достояние. Но премии и сверхвысокие зарплаты из полученных от его продажи средств, почему-то идут не в общую копилку, а в немалой степени распределяются внутри "Нафтогаза"".

Эксперт также отмечает, что Витренко больше связан с украинскими олигархами, нежели Коболев, ориентированный на зарубежных игроков.

"Скорее всего, этой смене аплодируют сейчас Фирташ, Коломойский иже с ними. Кстати, не вижу в этом особого минуса, — говорит Николай Спиридонов. — Не факт, что наши олигархи хуже представителей иностранного капитала. В общем, касательно отопительного сезона вряд ли стоит беспокоиться. Думаю, всё с ним будет, как и ранее – ни хорошо, ни плохо. Тарифы же продолжат повышать планово, независимо от фамилии того, кто стоит во главе "Нафтогаза"".

Ранее "Комментарии" писали, чего ожидать от увольнения Коболева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!