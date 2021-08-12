Сотрудничество с РФ: ОГХК до сих пор поставляет сырье компании «ВСМПО-АВИСМА»

Государственная объединенная горно-химическая компания, которой управляет Фонд Госимущества (ФГИ), поставляет сырье крупнейшему производителю титана в России — "ВСМПО-АВИСМА". Об таких операциях, начавшихся минимум в 2019 году, сообщают "Украинские новости", ссылаясь на полученные эксклюзивные документы.



Объединенная горно-химическая компания (ОГХК). Фото: umcc.com.ua

Подчеркнем, что "ВСМПО-АВИСМА" входит в корпорацию Ростех, которая объединяет оборонные предприятия РФ "Рособоронэкспорт", концерн "Калашников", "Вертолеты России".

На заседании СНБО 18 июня были введены санкции против против "ВСМПО-АВИСМА", а также против должностных лиц компании. Под ограничения попали гендиректор госкорпорации "Ростех", председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Сергей Чемезов и заместитель председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаил Шелков. 24 июня Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие указ СНБО.

Согласно документам, попавшим к журналистам, — грузовым таможенным декларациям и накладным — ОГХК осуществляла поставки продукции "ВСМПО-АВИСМА" в апреле 2020 года, мае и июне 2021 года.

Так, 30 апреля 2020 года ОГХК было отгружено 72,3 тонны ильменитового концентрата (насыпью) филии "Иршанский ГОК" АТ "ОГХК" в Россию по адресу филии "Ависма" АТ "ВСМПО-АВИСМА" со станции "Нова Борова" на станцию "Заячья Горка". Поставки осуществлялись согласно контракту №126-1/19 от 12.12.2019.

7 мая 2021 года ОГХК отгрузила 348,4 тонны руды и титанового концентрата с Вольногорской на станцию "Заячья Горка". Отправителем значится филиал ВГМК "ОГХК" согласно контракту № 136/1-20 от 09.11.2020.

02 июня 2021 года в Россию было направлено 788,7 тонн ильменитового концентрата на общую сумму 141975.00 долларов. Получатель — "АВИСМА" филиал ЧАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 618421, Россия, Пермский край м. Березники, ул.Загородна, 29.

Как отмечают "Украинские новости", на документах стоят печати Харьковской таможни ГФС, а также Белгородской и Свердловской таможни. Там же на документе можно увидеть печать ОГХК.

Согласно статье 258-5 Уголовного кодекса Украины такие действия ОГХК под управлением ФГИУ способны рассматриваться, как финансирование терроризма. Соответственно, это может повлечь последствия — до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Интересно, что Фонд Госимущества Украины, в управлении которого находится предприятие, назначил дату продажи ОГХК на 31 августа 2021 года. Анонсированная стартовая цена продажи — 3,7 млрд грн. Для ФГИУ продать компанию за заявленную цену — главная задача на 2021 год.

"Украинские новости" также напомнили, что ранее ОГХК поставляло ильменитовый концентрат на временно оккупированную территорию АР Крым. По данному факту СБУ расследуется уголовное производство по признакам уголовного преступления (ст. 110-2, ч 3 УК Украины), направленного на "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя…".

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