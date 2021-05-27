Связь между госзаказом с назначением Милованова пояснили в "Укроборонпроме"

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Наталья Некрасова
Информация о заказе исследования у Киевской школы экономики и менеджмента (КШЭ) за день до назначения ее руководителя Тимофея Милованова в наблюдательный совет концерна "Укроборонпром" является манипулятивной. Об этом заявили в пресс-службе государственного предприятия.
"Укроборонпром". Фото: armyinform.com.ua
В "Укроборонпроме" подтвердили, что договорные отношения с КШЭ государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" оформило 20 мая. Однако в концерне утверждают, что переговоры с КШЭ по исследованию были начаты в январе 2021 года. Совет директоров "Укроборонпрома" уполномочил "Спецтехноэкспорт" провести исследования по разработке экономической модели оборонной промышленности Украины и вести переговоры с КШЭ.
Запрос на эконометрический анализ в КШЭ в концерне объяснили необходимостью изучения стратегических направлений развития оборонной отрасли и анализа экономических моделей ее развития.
По словам первого заместителя генерального директора "Укроборонпрома" Романа Бондара, исследования в КШЭ заказали для "создания устойчивого вектора развития" оборонной отрасли.
КШЭ возглавляет экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, действующий советник главы Офиса президента Тимофей Милованов. 20 мая "Спецтехноэкспорт" заказал у КШЭ услуги по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн грн. Договор был заключен за день до назначения Милованова членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".
Сам Милованов обвинения СМИ во "взятке в 1,68 млн грн" опровергает. Одного из журналистов — Юрия Бутусова он вызвал на "интеллектуальную дуэль".
Главное удивление у Юрия Бутусова по контракту вызвало то, что "Спецтехноэкспорт" заявляет о сотрудничестве с 30 научно-исследовательскими центрами, однако конкурс на исследование не объявляли и провели закупку у одного исполнителя за один день. Кроме того, в рамках Киевской школы экономики создано восемь исследовательских центров, которые ранее не делали исследований в сфере продажи вооружений.
Что за исследования можно провести на такую сумму, и как отследить эффективность потраченных средств, "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" советника главы Офиса президента Тимофея Милованова, экс-члена наблюдательного совета банка "Сич" Александра Носова и директора АО "Гелиос" Ростислава Шурму. Из состава наблюдательного совета "Укроборонпрома" был исключен Владимир Горбулин.
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