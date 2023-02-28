Украина пролистала страницу своей «атомной истории»: Почти половина АЭС уже отказались от российского ядерного топлива

Уже со следующего года топливом американской Westinghouse Electric Sweden AB будут обеспечиваться все 15 украинских энергоблоков АЭС. Благодаря этому атомная энергетика Украины обретет окончательную независимость от РФ, подчеркнули в атомном операторе, пишут "Комментарии".



Половина энергоблоков украинских АЭС отказалась от российского топлива

Переход энергоблоков АЭС Украины на горючее Westinghouse обеспечит полную независимость украинской атомной энергетики от России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Семь блоков украинских АЭС, единственным оператором которых есть ГП НАЭК "Энергоатом", полностью перешли на топливо компании Westinghouse Electric Sweden AB (США), которая является многолетним надежным партнером Компании. А со следующего — 2024 года, это топливо будут получать все 15 энергоблоков украинских АЭС. Благодаря этому атомная энергетика Украины станет независимой от страны-террористки.

"Украина стала первым государством на европейском континенте, которому удалось диверсифицировать поставки ядерного топлива для реакторов АЭС" – подчеркнул президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Энергоатом вместе с Westinghouse работает над созданием внутреннего производства ядерного топлива (ЯП) с применением технологии этой компании в Украине. Еще в ноябре 2022 года ГП "НАЭК "Энергоатом" приказом Минэнерго назначен единственным оператором строящейся ядерной установки, которая будет производить тепловыделяющие сборки для реакторов АЭС, уже в декабре ГП НАЭК разработал и согласовал соответствующую дорожную карту проекта строительства нового технологического комплекса, где эти сборки будут производиться.

Есть четкий график выполнения работ и уже идет предпроектная часть, а ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Читайте на портале "Комментарии" — ядерное топливо из США: плюсы и минусы для Украины.