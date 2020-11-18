Украина стоит на грани ядерной опасности

Госатомрегулирование во главе с экспертом по вопросам атомной энергетики Ольга Кошарная предупредило о возможной ядерной угрозе. Причиной опасности стали сбои в организации ремонтов отечественных АЭС. Ольга попросила власти, а именно премьер-министра Дениса Шмыгаля вмешаться и решить проблему. Об этом она написала на своей Facebook странице.

Фото: Экономическая правда

Ольга Кошарна обвинила ГП "Энергоатом" в проведении некачественных работ. Она акцентирует внимание на том, что руководство организации ведет себя некомпетентно.

Из-за действий, а точнее бездействия "Энергоатома", Госатомрегулирование имеет проблемы с запуском и эксплуатацией некоторых блоков Запорожской АЭС.

По словам Ольги такие шаги ведут к ядерной, радиационной и энергетической опасности страны.

Сообщаем, что в настоящее время в состоянии ремонта находятся 5 энергоблоков АЭС Украины. Их восстановление затягивается из-за ряда некачественных работ "Энергоатома". В то же время, безосновательно наблюдается значительное повышение цен на электроэнергию для промышленности.

Также сайт "Комментарии" сообщает, согласно прогнозам, украинцам в этом сезоне за газ придется заплатить больше.

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