Украина стоит на грани ядерной опасности

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Кириєнко Анна
Госатомрегулирование во главе с экспертом по вопросам атомной энергетики Ольга Кошарная предупредило о возможной ядерной угрозе. Причиной опасности стали сбои в организации ремонтов отечественных АЭС. Ольга попросила власти, а именно премьер-министра Дениса Шмыгаля вмешаться и решить проблему. Об этом она написала на своей Facebook странице.
Фото: Экономическая правда
Ольга Кошарна обвинила ГП "Энергоатом" в проведении некачественных работ. Она акцентирует внимание на том, что руководство организации ведет себя некомпетентно.
Из-за действий, а точнее бездействия "Энергоатома", Госатомрегулирование имеет проблемы с запуском и эксплуатацией некоторых блоков Запорожской АЭС.
По словам Ольги такие шаги ведут к ядерной, радиационной и энергетической опасности страны.
Сообщаем, что в настоящее время в состоянии ремонта находятся 5 энергоблоков АЭС Украины. Их восстановление затягивается из-за ряда некачественных работ "Энергоатома". В то же время, безосновательно наблюдается значительное повышение цен на электроэнергию для промышленности.
Также сайт "Комментарии" сообщает, согласно прогнозам, украинцам в этом сезоне за газ придется заплатить больше.
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