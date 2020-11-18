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Украина стоит на грани ядерной опасности

Компанию "Энергоатом" обвиняют в проведении некачественных работ, которые могут привести к ядерной угрозе

сегодня, 08:10
Автор:

Кириєнко Анна

Госатомрегулирование во главе с экспертом по вопросам атомной энергетики Ольга Кошарная предупредило о возможной ядерной угрозе. Причиной опасности стали сбои в организации ремонтов отечественных АЭС. Ольга попросила власти, а именно премьер-министра Дениса Шмыгаля вмешаться и решить проблему. Об этом она написала на своей Facebook странице.

Украина стоит на грани ядерной опасности

Фото: Экономическая правда

Ольга Кошарна обвинила ГП "Энергоатом" в проведении некачественных работ. Она акцентирует внимание на том, что руководство организации ведет себя некомпетентно.

Из-за действий, а точнее бездействия "Энергоатома", Госатомрегулирование имеет проблемы с запуском и эксплуатацией некоторых блоков Запорожской АЭС.

По словам Ольги такие шаги ведут к ядерной, радиационной и энергетической опасности страны.

Сообщаем, что в настоящее время в состоянии ремонта находятся 5 энергоблоков АЭС Украины. Их восстановление затягивается из-за ряда некачественных работ "Энергоатома". В то же время, безосновательно наблюдается значительное повышение цен на электроэнергию для промышленности.

Также сайт "Комментарии" сообщает, согласно прогнозам, украинцам в этом сезоне за газ придется заплатить больше.


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Источник: https://www.facebook.com/olga.kosharna/posts/3900141300015978
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