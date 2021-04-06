"Укрпочта" прекратит доставку пенсий и соцвыплат. Как теперь получать деньги

BTC/USD
58900.48
ETH/USD
2125.45
LTC/USD
223.15
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
32.95
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Вскоре украинцы не смогут получать свои пенсии и социальные выплаты по почте. Кабинет Министров Украины принял постановление "О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины" № 277. Данная информация указана на Правительственном портале.
Укрпочта больше не будет доставлять пенсии и соцвыплаты - детали. Фото: interfax.com
Издание "Судебно-юридическая газета" предполагает, что такое решение может быть принято в связи с поднятием тарифов "Укрпочты" на доставку государственных выплат.
В постановлении Кабмина анонсируется проведение специального конкурсного отбора почтовых операторов. Соответственно, кто пройдет конкурс, тот и будет осуществлять доставку пенсий и других социальных выплат.
Заниматься организацией конкурса и самым отбором будет Пенсионный Фонд Украины. Почтовую компанию должны найти к первому сентября этого года. Соответственно, к этому времени "Укрпочта" еще обязана доставлять госвыплаты.
Однако в постановлении Кабмина уточняется, что доставка выплат по адресу сохранится только для четырех категорий граждан. Это:
— люди с инвалидностью I группы;
— лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;
— лица, достигшие 80-летнего возраста;
— получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.
Все остальные категории населения, чтобы получить свои выплаты, должны открыть банковский счет. Сделать это можно до первого сентября.
Если гражданин, получающий социальную помощь, не откроет счет в банке, это будет сделано автоматически по заявлению Пенсионного фонда Украины или управления социальной защиты населения соответствующего населенного пункта.
Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, почему в кошельке нельзя хранить фото близких людей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости