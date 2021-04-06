"Укрпочта" прекратит доставку пенсий и соцвыплат. Как теперь получать деньги

Вскоре украинцы не смогут получать свои пенсии и социальные выплаты по почте. Кабинет Министров Украины принял постановление "О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины" № 277. Данная информация указана на Правительственном портале.

Укрпочта больше не будет доставлять пенсии и соцвыплаты - детали. Фото: interfax.com

Издание "Судебно-юридическая газета" предполагает, что такое решение может быть принято в связи с поднятием тарифов "Укрпочты" на доставку государственных выплат.

В постановлении Кабмина анонсируется проведение специального конкурсного отбора почтовых операторов. Соответственно, кто пройдет конкурс, тот и будет осуществлять доставку пенсий и других социальных выплат.

Заниматься организацией конкурса и самым отбором будет Пенсионный Фонд Украины. Почтовую компанию должны найти к первому сентября этого года. Соответственно, к этому времени "Укрпочта" еще обязана доставлять госвыплаты.

Однако в постановлении Кабмина уточняется, что доставка выплат по адресу сохранится только для четырех категорий граждан. Это:

— люди с инвалидностью I группы;

— лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

— лица, достигшие 80-летнего возраста;

— получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Все остальные категории населения, чтобы получить свои выплаты, должны открыть банковский счет. Сделать это можно до первого сентября.

Если гражданин, получающий социальную помощь, не откроет счет в банке, это будет сделано автоматически по заявлению Пенсионного фонда Украины или управления социальной защиты населения соответствующего населенного пункта.

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