В Директивах ЕС уже давно заложен план реформы Укрзализныци – Кушнирук

Первоочередные шаги, которые должны быть выполнены правлением "Укрзализныци" – это организационное и финансовое отделение подразделений АО "Укрзализныця" от оператора инфраструктуры, что определено Директивой Совета ЕС от 21 ноября 2012 года о едином железнодорожном пространстве ЕС (2012/34/ЕС). Так оценивает состояние системы железнодорожного транспорта в Украине эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

"Укрзалізницю" ждут серьезные реформы. Фото из открытых источников

Реализация реформирования транспорта в соответствии с основными требованиями законодательства ЕС только декларировалось, но практических шагов, к сожалению, почти не осуществлялось, охарактеризовал ситуацию прошлых лет экономист.

Вместе с тем, он напомнил, что шаги по реформированию в УЗ уже начались. В конце 2020 года были созданы филиал "УЗ КАРГО", в состав которого войдут железнодорожный грузовой подвижной состав и необходимые активы и ресурсы для полного самостоятельного удовлетворения потребностей в обслуживании и эксплуатации подвижного состава, в том числе, вагонные и локомотивные депо.

Следовательно, такие действия, по мнению эксперта, будут приводить к отделению грузового перевозчика "УЗ КАРГО" от оператора инфраструктуры "УЗ ИНФРА", в состав которого войдут пути, станции, устройства сигнализации и связи, другие активы и ресурсы для обеспечения эксплуатации инфраструктуры и управления движением поездов.

"Это решение не было самодеятельностью Правления "Укрзализныци". Оно принималось на уровне правительства и министерства инфраструктуры... Правительство в пределах своих полномочий, несмотря на отсутствие обновленного закона "О железнодорожном транспорте", принял распоряжение от 12.06.2019 № 591-р, которым согласовал Стратегию АО "Укрзализныця" на 2019-2023 годы. Причем эта Стратегия отвечает принципам реформирования железнодорожного транспорта, которые определены законопроектом "О железнодорожном транспорте" (№1196-1 от 06.09.2019 г.)" , – пишет Борис Кушнирук.

Как отмечает он, "стратегия была утверждена Наблюдательным советом АО "Укрзализныця" и полностью соответствует, как законопроекту "О железнодорожном транспорте", так и основным требованиям Директив и Регламентов, регулирующих развитие железнодорожного транспорта в ЕС".

Эксперт отметил, что, если речь идет о перевозке грузов, в том числе транзите, то обеспечение эффективного железнодорожного транспортного сообщения, с одной стороны, является существенным фактором ведения бизнес-деятельности в Украине, с другой, – обеспечивает доходы транспортных перевозчиков и доходы государства от предоставления транзитных транспортных услуг.

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