В Директивах ЕС уже давно заложен план реформы Укрзализныци – Кушнирук

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Станислав Молчанов
Первоочередные
шаги, которые должны быть выполнены правлением "Укрзализныци" – это
организационное и финансовое отделение подразделений АО "Укрзализныця" от
оператора инфраструктуры, что определено Директивой Совета ЕС от 21 ноября 2012
года о едином железнодорожном пространстве ЕС (2012/34/ЕС). Так оценивает состояние системы
железнодорожного транспорта в Украине эксперт-аналитик Борис Кушнирук.
"Укрзалізницю" ждут серьезные реформы. Фото из открытых источников
Реализация
реформирования транспорта в соответствии с основными требованиями
законодательства ЕС только декларировалось, но практических шагов, к сожалению,
почти не осуществлялось, охарактеризовал ситуацию прошлых лет экономист.
Вместе
с тем, он напомнил, что шаги по реформированию в УЗ уже начались. В конце 2020
года были созданы филиал "УЗ КАРГО", в состав которого войдут железнодорожный
грузовой подвижной состав и необходимые активы и ресурсы для полного
самостоятельного удовлетворения потребностей в обслуживании и эксплуатации
подвижного состава, в том числе, вагонные и локомотивные депо.
Следовательно,
такие действия, по мнению эксперта, будут приводить к отделению грузового
перевозчика "УЗ КАРГО" от оператора инфраструктуры "УЗ ИНФРА", в состав
которого войдут пути, станции, устройства сигнализации и связи, другие активы и
ресурсы для обеспечения эксплуатации инфраструктуры и управления движением
поездов.
Как
отмечает он, "стратегия была утверждена
Наблюдательным советом АО "Укрзализныця" и полностью соответствует, как
законопроекту "О железнодорожном транспорте", так и основным требованиям
Директив и Регламентов, регулирующих развитие железнодорожного транспорта в
ЕС".
Эксперт
отметил, что, если речь идет о перевозке грузов, в том числе транзите, то
обеспечение эффективного железнодорожного транспортного сообщения, с одной
стороны, является существенным фактором ведения бизнес-деятельности в Украине,
с другой, – обеспечивает доходы транспортных перевозчиков и доходы государства
от предоставления транзитных транспортных услуг.
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