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В Минобразования анонсировали повышение зарплат учителям

С 1 декабря 2021 года их заработок обещают увеличить еще почти на 9%

сегодня, 13:14
Автор:

Елизавета Черных

Согласно данным Министерства образования и науки, педагогам в Украине планируют поднять зарплаты. Данную информацию обнародовали в ТСН. 

В Минобразования анонсировали повышение зарплат учителям

В Минобразования анонсировали повышение зарплат учителям - фото из открытых источников

Сообщается, что повышение будет происходить уже во второй раз за 2021 год, поскольку с 1 января учителям уже увеличили зарплату на 20%. С этого времени оклад педагога, не имеющего категории составляет практически 5 000 гривен, а учителя высшей категории — практически 6 500 гривен. По данным источника, уже с начала декабря этого года планируется еще одно повышение — практически на 9%.

Также отмечается, что с января 2021 года и до окончания действия карантина в стране введена доплата в размере 20% от должностного оклада для медицинских работников образовательных учреждений. 

Напомним, что стало известно, кто может зарабатывать в Украине более 100 тысяч гривен. Традиционно в Украине больше всех зарабатывают специалисты в IT-сфере. Если принять во внимание локацию, то самую большую зарплату можно получить в столице. Первое место в рейтинге занимает архитектор программного обеспечения. Специалисты этой вакансии получают 145 000 гривен. Специалисты Senior С developer получают чуть меньше — 112 000 гривен. Далее идет вакансия Senior Front-End developer, на которой можно заработать 95 000 гривен. На четвертом месте Magneto developer с зарплатой 95 000 гривен. Замыкает список Senior HTML developer с выплатами в 94 000 гривен.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что средняя зарплата в нашей стране примерно в 2,8 раза выше минимальной. Если верить статистике, за год доходы украинцев выросли на 10,1 процента. Размер средней зарплаты в Украине составляет 14 179 гривен.


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-minobrazovaniya-anonsirovali-povyshenie-zarplat-uchitelyam-1755511.html
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