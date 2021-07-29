logo
Русский Українська

BTC/USD

39773.33

ETH/USD

2310.69

LTC/USD

139.25

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес госсектор В Минюсте рассказали, сколько стоит размещение в платной камере Киевского СИЗО
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минюсте рассказали, сколько стоит размещение в платной камере Киевского СИЗО

Всего в Лукьяновском СИЗО функционирует шесть платных камер

сегодня, 15:19
Автор:

Елизавета Черных

Сутки размещения в камере с улучшенными условиями и питанием Киевского следственного изолятора стоит 2000 гривен. Неделя же обойдется в 8000 гривен, месяц — 12 000 гривен. Такую информацию предоставили в Минюсте в ответ на журналистский запрос портала "Комментарии". 

В Минюсте рассказали, сколько стоит размещение в платной камере Киевского СИЗО

Киевский СИЗО - фото из открытых источников

Всего в Лукьяновском СИЗО функционирует шесть платных камер, а именно: двухместная для мужчин, двухместная для женщин, две трехместных и четырехместных для мужчин. 

Начинания с запуска проекта платных камер, на счет специального фонда поступило 2457,65 тысяч гривен, за счет чего был выполнен ремонт в 17 камерных помещениях. Была произведена полная замена сантехнического и электрического оборудования, облицовка стен керамической плиткой, заменены окна. Кроме того, была установлена дополнительная вентиляция, а также телевизионное оборудование. 

В Минюсте отметили, что в Киевском следственном изоляторе и дальше будут продолжать работы по улучшению условий содержания осужденных лиц и лиц, взятых под стражу. 

Кроме того, в министерстве отметили, что иные платные услуги для граждан, находящихся в СИЗО, отсутствуют. 

Напомним, что пилотный проект Министерства юстиции Украины о платных камерах в СИЗО был введён еще в 2020 году. Инициаторы тогда объясняли, что идея экономически выгодная для страны, ведь позволит существенно наполнять бюджет за счет денег, оплаченных гражданами за пребывание в платных камерах.

Омбудсмен Людмила Денисова объясняет, что украинские СИЗО пока не подготовлены для внедрения подобных проектов. Ведь остальные камеры в следственных изоляторах не соответствуют никаким международным нормам. Граждане, которые там находятся, содержатся в нечеловеческих условиях и не имеют даже возможности нормально поспать. В то же время те, кто имеет возможность заплатить за камеру, находятся в хороших и комфортных условиях.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ