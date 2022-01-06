В Украине приватизировали имущества за 5 миллиардов гривен: что отдало государство в частные руки

Фонд госимущества Украины в прошлом году заработал 5,1 млрд. гривен, установив своеобразный рекорд с 2014 года. Об этом сообщил директор департамента приватизации Фонда госимущества Владислав Данилишин, передает портал "Комментарии".

"Этот рекорд, превышающий сумму поступлений за несколько предыдущих лет, будем пытаться превзойти в новом 2022 году. Изменения, сделанные за последние 2 года в процедуре приватизации позволяют нам это делать качественно и в больших объемах", — заявил Владислав Данилишин.

Крупнейшими объектами, перешедшими из государственной собственности в частную, в 2021 году стали: