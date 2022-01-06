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В Украине приватизировали имущества за 5 миллиардов гривен: что отдало государство в частные руки

Несмотря на поставленный рекорд по приватизации, ключевые запланированные объекты государству продать не удалось

сегодня, 12:15
Автор:

Людмила Слободенюк
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Фонд госимущества Украины в прошлом году заработал 5,1 млрд. гривен, установив своеобразный рекорд с 2014 года. Об этом сообщил директор департамента приватизации Фонда госимущества Владислав Данилишин, передает портал "Комментарии".
"Этот рекорд, превышающий сумму поступлений за несколько предыдущих лет, будем пытаться превзойти в новом 2022 году. Изменения, сделанные за последние 2 года в процедуре приватизации позволяют нам это делать качественно и в больших объемах", — заявил Владислав Данилишин.
Крупнейшими объектами, перешедшими из государственной собственности в частную, в 2021 году стали:
– Первый киевский машиностроительный завод: 1429,0 млн. грн.
— Калушская теплоэлектроцентраль – новая: 801,0 млн. грн.
– Львовская исправительная колония №48 (имущество): 377,5 млн. грн.
– Одессавинпром: 234,9 млн. грн.
– Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов: 227,1 млн. грн.
Отметим, что согласно заложенному бюджету на прошлый год, государство планировало заработать на приватизации 12 миллиардов гривен, а не выполненных 5 млрд. Напомним, в апреле 2021 года власти анонсировали крупную приватизацию в Украине, однако из семи заявленных крупных лотов смогло продать только один — Первый киевский машиностроительный завод за 53 млн. долларов.
Уже в ноябре прошлого года глава Кабмина Денис Шмигаль заявлял, что в этом году планы провалились и ожидают поступления от приватизации на уровне 3 миллиарда гривен.
"Мы уже понимаем, что до конца года заработать разрыв между той полученной суммой и 12 миллиардами почти нереально. Поэтому мы должны понимать, что поступлений планировавшихся не будет", — говорил ранее Денис Шмигаль.

В Украине приватизировали имущества за 5 миллиардов гривен: что отдало государство в частные руки

Большая приватизация 2021. Фото из открытых источников


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Источник: https://www.facebook.com/vlad.danylishyn/posts/6746563452052254
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