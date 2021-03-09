В Украине стремительно начали сокращаться запасы гречневой крупы. Данную информацию обнародовали в ТСН.

В Украине уменьшились запасы гречки: какая стоимость круп - фото из открытых источников

В сравнении с идентичным промежутком времен 2020 года, гречки на складах стало меньше на четверть. По сравнению с 2019 годом разница составляет 40%. По состоянию на 1 января 2021 года на предприятиях сохраняется почти 14 тонн зерновых — это трехлетний минимум.

Издание сообщает, что, к примеру, в супермаркетах Киева стоимость килограмма гречки в среднем составляет 50 гривен, при том, что в прошлом году ее цена была в пределах 30 гривен. Специалисты предполагают, что дефицит крупы связан с увеличением спроса на гречку в течении прошлого года. В частности, из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что в свете прогноза ООН, что люди, живущие в бедных странах, рискуют столкнуться с дефицитом продуктов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, "Комментарии" решили спросить у экспертов, есть в Украине такой риск, а также как от этого уберечься. Специалисты считают, что несмотря на сельскохозяйственный потенциал нашей страны, важно подходить к вопросам продовольственной безопасности очень серьезно. Есть несколько способов, как должна действовать Украина, что обезопасить себя от риска отсутствия продуктов: тщательно работать над земельной реформой (важно сделать ставку на развитие мелкого и среднего фермерства, недопущение земельных спекуляций и укрупнения земельных банков, на расширение доступа фермеров к покупке земли и к новым технологиям, защиту их прав на землю и урожай); стимулировать создание производств по переработке продукции АПК внутри Украины, защищая себя от необходимости импортировать; создавать достаточные резервы продовольствия с возможностью проводить масштабные товарные интервенции в нужный момент.





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