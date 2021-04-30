В Украине запустили онлайн-службу поддержки для бизнеса - детали

В Украине с сегодняшнего дня заработала онлайн-служба поддержки (HelpDesk) для бизнеса. Пока программа работает в тестовом режиме. Данную информацию сообщили на официальном сайте Государственной таможенной службы Украины.

Гостаможслужба запускает систему HelpDesk для бизнеса. Фото: ngmsys.com

Система была разработана благодаря Программе ЕС по поддержке управления государственными финансами.

Инициатива в онлайн режиме будет поддерживать все новые процессы Гостаможслужбы.

Первым направлением выбрали NCTS-систему, которая вводится в Украине для присоединения к Европейской конвенции о процедуре общего транзита.

Согласно сообщению, HelpDesk реализован на базе open-source решения, позволяющее Гостаможслужбе развивать сервис под свои нужды.



Кроме этого, в Украине постепенно будут запускаться новые таможенные процессы в рамках евроинтеграционных обязательств.



Заместитель председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации отметил, что запуск большого перечня новых IT-продуктов требует новых решений для поддержки бизнеса, которые позволят оперативно решать проблемы и оказывать бизнесу необходимую информацию о новых сервисах и процессах.

Напомним, что приложение "Дия" постепенно будет обновляться. Одним из крупнейших достижений нынешней украинской власти считают цифровизацию множества услуг и документов. Приложение "Дия", в который занесены паспорта (украинский и заграничный), водительские права и множество других важных данных этой весной получит дополнительный апгрейд. По словам руководителя Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова, нововведения коснутся многих сфер. Подробнее об этом читайте в нашем материале.





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