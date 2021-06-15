В университетах Украины подорожало обучение

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Елизавета Черных
В высших образовательных заведениях Украины увеличилась стоимость обучения. Об этом рассказали в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1", пишет ТСН.
КНУ имени Шевченко - фото из открытых источников
Государственные университеты подняли годовую цену по контракту на 10%. К примеру, обучение в КНУ имени Тараса Шевченко сейчас наиболее дорогостоящее. Цены варьируются в пределах от 31 до 58 тысяч гривен.
В Харьковском национальном юридическом университете за год обучения на контрактной основе придется заплатить от 30 тысяч гривен. А вот стоимость обучения во Львовском национальном университете равна не менее 23 тысячам гривен.
Напомним, что государственный глава Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского университета. Со слов президента, это образовательное заведение будет готовить "людей будущего", которые будут решать важные для государства задачи. Эксперты оценили это решение, а также рассказали, будет ли от него прок.
К примеру, руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко уверен: если хоть один глава государства решил повернуться лицом к проблеме образования в стране — это можно только приветствовать. Очень хотелось бы ознакомиться с детальной концепцией нового университета, с учебными курсами и программами, с кадровым подбором. Важно, чтобы университет не повторял ошибки предыдущей системы с ее громоздкой бюрократической системой. Он надеется, что, ликвидировав Академию госуправления, Зеленский не создаёт ту же академию, но под другой вывеской. То есть, очень хочется верить в появление качественно нового учебного и научного центра (ведь основная функция университета — не только обучение, но и развитие, воспроизводство научных школ)
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Евгений Короленко
сегодня, 10:38
Почему Президентский университет, это почти его имени...?! Это должен быть Государственный Универси- тет Управления и Права с достаточной научной и исследовательской базой, и наличием широкой школы практического тренинга и опытных подразделений в составе крупных госструктур... Иначе очередной пшик! в который раз.