Запасы газа в хранилищах стремительно сократились

Запасы газа в подземных хранилищах сократились за неделю на 0,3%. Сейчас общее количество газа составляет до 28,3 миллиарда кубометров. Эту информацию предоставила корреспонденту УНИАН госкомпания "Оператор ГТС Украины".

Фото: Ua.news

Несмотря на это сокращение отечественные газохранилища заполнены на 92%. Это на 30% больше, чем в этот период в прошлом году.

Закачивать газ в свои подземные хранилища Украина начала еще в марте. На тот момент в хранилищах уже было 15,808 миллиарда кубометров природного газа.

На этот раз Украина запаслась газом на рекордную цифру за последние 10 лет — в 21,76 миллиарда кубометров.

Сейчас в Украине функционируют 12 хранилищ общей вместимостью до 31 миллиарда кубометров. Газ пока отбирают только три из них — Мринское, Богородчанское и Кегичевское.

Пока ПХГ поднимали около 9-17 миллионов кубометров в сутки. С морозами и похолоданием эта цифра будет постепенно увеличиваться.

Напоминаем, что эксперты предупреждают о рисках дальнейшего повышения цен на газ и горячую воду. Такие прогнозы тесно связаны с рядом экономических и политических факторов.





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