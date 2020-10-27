Рост цены на газ в Украине: каковы риски дальнейшего повышения тарифов

"Нафтогаз Украины" повысил цену газа для потребителей и призвал готовиться к дальнейшему росту, что однозначно отразится на платежках за коммуналку. Какие риски несет дальнейшее повышение тарифов? Насколько оно обосновано? Что будет, если украинцы массово перестанут платить – и в знак протеста, и потому что просто не будет средств? Пойдут ли власти на отключение потребителей от благ цивилизации? На эти вопросы "Комментариям" ответили эксперты.

"Решение этих вопросов требует кардинально иных подходов"

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что удивляться тут нечему. И что нынешнее повышение – не предел.

"Мы упразднили "возложение специальных обязательств" (позволяло на уровне правительства регулировать цены на газ – прим. ред.), взяли на себя обязательства по меморандуму с МВФ устанавливать цену на газ по импортному паритету, – напоминает Олег Пендзин. – Цена на газ в Европе, а значит и у нас, зависит от среднесуточной температуры. Чем холоднее, тем больше потребляется ресурса, тем он дороже".

И зима 19-20 годов — не показатель, подчеркивает эксперт. Было тепло, цена на газ была низка.

"Давайте вспомним зиму 18-19 годов. Цена на импортный газ была 12 гривен за куб. Сейчас — меньше. Пока, даже с учетом анонсированного 35% роста цены в ноябре, она будет ниже (согласно данным "Нафтогаз Украины", для своих бытовых клиентов по месячному контракту цена поднимется с 4,7 грн/куб. м в октябре до 6,33 грн/куб. м в ноябре, а по годовому контракту цена вырастет с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м – прим. ред.). Да, сегодня мы уже видим неуклонный рост цены на газ. И понимаем, что это не предел", – отмечает Олег Пендзин.

Он обращает внимание, что параллельно растет задолженность населения. И это, по словам эксперта, тоже ожидаемо.

"Людям не за что оплачивать услуги. Решение этих вопросов требует кардинально иных подходов. В первую очередь — в доходах населения. Но мы их вряд ли увидим. Поэтому пока всё будет по-старому. Цена будет расти. Люди будут наращивать долги", – прогнозирует Олег Пендзин.

"Нет причин для публичных заявлений относительно неотвратимости процесса повышения тарифов на коммунальные услуги"

Максим Билявский, ведущий эксперт Центра Разумкова, отмечает, что существуют экономические и политические факторы, влияющие на изменение тарифов на отопление и горячее водоснабжение.

"Политический фактор — это решение или НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) или органов местного самоуправления без обоснованных экономических оснований, – поясняет эксперт. – В силу реформы децентрализации, существенно увеличилось количество предприятий, которым тарифы устанавливают местные власти. Впрочем, остались лицензиаты, деятельность которых регулируется НКРЭКУ".

В качестве примера политического фактора Максим Билявский приводит 2017-2018 годы, когда органы местного самоуправления даже в условиях стабильных цен на газ увеличивали тарифы на тепло. Так, в Дубно повышение составило тогда 33,9%, в Дрогобыче — 28,7%, в Житомире — 12,2%.

"Экономический фактор — это пересмотр тарифа предприятий на основании отчета о финансово-хозяйственной деятельности. И обоснованное увеличение расходов на топливно-энергетические ресурсы, фонд заработной платы, программу всех видов ремонтов, программу капитальных инвестиций", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, есть только две объективные экономические предпосылки, которые могут привести в отопительном сезоне 2020-2021 гг к росту тарифа на отопление и горячее водоснабжение.

"Прежде всего, превышение стоимости природного газа, которая была ранее заложена в ныне действующую структуру тарифа, – говорит Максим Билявский. – Во-вторых, это критическая задолженность теплоснабжающих предприятий за потребленный природный газ — и отсутствие источников покрытия такой задолженности. Здесь важно напомнить, что на рынке газа есть долги — 100 млрд. По социологическим исследованиям Центра Разумкова, население считает, что вина за это лежит на государственных органах власти (50,8%) и НАК "Нафтогаз Украины" (46,6%). Треть опрошенных респондентов считает, что существует достаточно низкая вероятность того, что произойдет срыв отопительного сезона из-за задолженности на рынке природного газа. Однако, в случае банкротства теплоснабжающей организации, подавляющее большинство опрошенных респондентов (70,1%) не будут иметь альтернативного источника обеспечения теплом".

По словам эксперта, если всё же цена газа для ТКЭ превысит ранее заложенную в структуру тарифа на тепло, то объективный рост платежек должен быть не более величины разницы между ценами на голубое топливо.

"Правительству Украины в таком случае рекомендуется увеличить число субсидиантов, – отмечает Максим Билявский. – Согласно результатам социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, 27,8% граждан отказали в их получении. Ориентировочно же субсидиантов в Украине — 29%".

Также эксперт обращает внимание, что продолжительность процедуры изменения тарифов для лицензиатов НКРЭКУ составлять 2 месяца, а для органов местного самоуправления — 1 месяц. Таким образом, объективная вероятность установления новых тарифов появляется не раньше февраля 2021 г .

"Считаю, что на сегодняшний день нет причин для публичных заявлений относительно неотвратимости процесса повышения тарифов на коммунальные услуги. При этом правительству Украины и органам местного самоуправления следует сосредоточиться на решении двух стратегических задач. Первое — это эффективное управление коммунальными предприятиями, в частности, реструктуризация долговых обязательств без источников покрытия. Второе — это преодоление энергетической бедности в Украине. Ведь по данным Госкомстата, почти у 30% украинцев нет финансовой возможности поддерживать надлежащую температуру у себя дома из-за высоких цен на энергоносители, которые несопоставимы с их доходами", – подчеркивает Максим Билявский.

"Мы объективно имеем рыночную стоимость того же газа"

Эксперт по вопросам ЖКХ, кандидат юридических наук Андрей Никончук уверен, что при росте неплатежей со стороны населения, будет расти убыточность "Нафтогаза".

"Всё это будет приводить к просьбам со стороны "Нафтогаза" к правительству касательно покрытия так называемых "кассовых разрывов", связанных с непоступлением средств от теплокоммунэнерго (ТКЭ), за газ. В свою очередь, ТКЭ особо не будут виноваты, т.к. не получают деньги от населения. Которое, в свою очередь, не может платить рыночных цен, не имея рыночных зарплат. Получается замкнутый круг, в котором мы блуждаем не первый год", – поясняет эксперт.

Андрей Никончук не исключает, что поставщики коммунальных услуг, которые работают в рыночных условиях, могут пойти на отключение злостных неплательщиков.

"У нас заработали рынок электроэнергии, рынок газа. Соответствующие законопроекты были приняты еще прошлой властью. В итоге мы объективно имеем рыночную стоимость того же газа, – говорит эксперт. – Вот только ни прошлая власть, ни нынешняя не озаботилась тем, чтобы поднять базовый доход населения на уровень, который позволял бы оплачивать рыночные коммунальные услуги, а не ходить с протянутой рукой, выпрашивая субсидии".

Напомним, "Нафтогаз" прогнозирует подорожание газа. Известно, как выросли цены производителей тепла в октябре.

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