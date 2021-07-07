Зарплата руководителя «Украэроруха» растёт вопреки убыткам ГП - уже 8 тыс. долларов в месяц, - декларация

Государственное предприятие "Украэрорух" по итогам первых трех месяцев 2021 года получило убытки в размере 205,8 млн грн. Об этом свидетельствуют данные отчета о выполнении финансового плана предприятия, сообщает издание "Марлин".



Насколько выросла зарплата руководителя убыточного «Украэроруха»

Задолженность предприятия по кредитам также выросла – с 939 млн грн в январе нынешнего года до 968,7 млн грн в марте. Кроме того, согласно отчету, госкомпания в период с января по март заплатила налогов, взносов и сборов на сумму 166,5 млн грн (80% от запланированного показателя).

В то же время зарплата руководителя ГП "Украэрорух" Андрея Ярмака с начала года заметно выросла. Согласно декларации чиновника, в июне 2021 года она составила 218 587 грн (или более 8 тыс. долларов). Еще в декабре 2019 года она составляла 131 082 грн, а в марте 2021 года – уже более 176 тыс. грн.

А вот зарплаты рядовых сотрудников госкомпании на фоне финансового кризиса сократились в два раза. В организации StateWatch, констатировали, что зарплатной фонд руководства ГП превышает затраты на зарплаты персонала в три раза.

Например, если средняя зарплата персонала на предприятии в ноябре 2019 года, когда Андрея Ярмака только назначили на должность и.о. директора компании, составляла 25-30 тыс. грн., то по итогам трех кварталов 2020 года этот показатель снизился до 14 тыс. грн.

Стоит отметить, что согласно финансовому плану компании на 2020 год, заработная плата руководителя зависит от финансовых показателей. Ее увеличение, соответственно, должно быть обосновано успешностью и доходностью "Украэроруха". Если же компания будет работать в убыток, как это происходит сегодня, судя по всему, зарплата руководства госпредприятия должна была сократиться.





Напомним, что ГП "Украэрорух" в последние годы является убыточной. Андрея Ярмака на должность руководителя компании вне конкурса назначил экс-министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Под руководством Ярмака было принято решение об увольнении всех диспетчеров Черновицкого аэропорта, а также он распорядился ликвидировать диспетчерское обслуживание на аэродроме Ивано-Франковска. Местные органы власти по этому поводу обращались к президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Денису Шмыгалю просьбой не допустить сокращения сотрудников диспетчерских служб.

Новоназначенный министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на положение дел ГП "Украэрорух" пока не отреагировал.

Ранее "Комментарии" писали, что руководитель "Украэроруха" решил заблокировать международное авиасообщение с Буковелем.

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