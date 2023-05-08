logo

BTC/USD

27923.19

ETH/USD

1854.95

LTC/USD

81.40

USD/UAH

37.52

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес истории успеха Андрей Табалов: "Волошковое поле" инвестирует 1,5 млн евро в производство ультрапастеризованного молока
commentss НОВОСТИ Все новости

Андрей Табалов: "Волошковое поле" инвестирует 1,5 млн евро в производство ультрапастеризованного молока

Прошлый год лишил молочную компанию «Волошковое поле» партнеров и десятков миллионов гривен, но открыл новые горизонты для сгущенки и ультрапастеризованного молока на экспорт

сегодня, 13:02
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Молочная компания "Волошковое поле" планирует удвоить производство ультрапастеризованного молока. Для этого компания инвестировала 1,5 млн евро в поставку линии "Тетрапак" и увеличивает производственные мощности. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал директор молочной компании. "Волошковое поле" Андрей Табалов.  

Андрей Табалов: "Волошковое поле" инвестирует 1,5 млн евро в производство ультрапастеризованного молока

Андрей Табалов

По его словам, ультрапастеризованное молоко в компании считается перспективным направлением для экспорта.  


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


“Речь идет об увеличении производства, что позволит больше экспортировать. Сейчас это около 2000 тонн в месяц, но эту цифру мы планируем удвоить. Для этого заключили контракт на 1,5 млн евро на поставку линии "Тетрапак". Это позволит нарастить наш объем в Украине, но основную часть мы планируем экспортировать. Сейчас определенный спрос на нашу продукцию есть у Молдовы и Грузии, а планируем продавать эту продукцию мы также в Румынии и Болгарии”, — рассказал Андрей Табалов.

Он добавил, что для того, чтобы экспортное направление молочной продукции развивалось более быстрыми темпами в Украине. Впрочем, для этого нужно решить одну проблему в Украине — уладить постоянные недоразумения с производителями молока.

"Они говорят о том, что переработчики мало платят. А мы призываем к переговорам в поисках золотой середины и применении европейских практик. Согласно им, переработчики и производители договариваются так, чтобы биржевая молочная продукция на экспортных рынках и была качественной и конкурировала по цене”, — добавил Андрей Табалов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://forbes.ua/company/nas-blagali-zabrati-moloko-yak-voloshkove-pole-perezhilo-vtratu-klientiv-i-partneriv-na-desyatki-milyoniv-griven-ale-perekhopilo-initsiativu-na-rinku-02052023-13377
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!