Андрей Табалов: "Волошковое поле" инвестирует 1,5 млн евро в производство ультрапастеризованного молока

Молочная компания "Волошковое поле" планирует удвоить производство ультрапастеризованного молока. Для этого компания инвестировала 1,5 млн евро в поставку линии "Тетрапак" и увеличивает производственные мощности. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал директор молочной компании. "Волошковое поле" Андрей Табалов .

Андрей Табалов

По его словам, ультрапастеризованное молоко в компании считается перспективным направлением для экспорта.

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“Речь идет об увеличении производства, что позволит больше экспортировать. Сейчас это около 2000 тонн в месяц, но эту цифру мы планируем удвоить. Для этого заключили контракт на 1,5 млн евро на поставку линии "Тетрапак". Это позволит нарастить наш объем в Украине, но основную часть мы планируем экспортировать. Сейчас определенный спрос на нашу продукцию есть у Молдовы и Грузии, а планируем продавать эту продукцию мы также в Румынии и Болгарии”, — рассказал Андрей Табалов.

Он добавил, что для того, чтобы экспортное направление молочной продукции развивалось более быстрыми темпами в Украине. Впрочем, для этого нужно решить одну проблему в Украине — уладить постоянные недоразумения с производителями молока.

"Они говорят о том, что переработчики мало платят. А мы призываем к переговорам в поисках золотой середины и применении европейских практик. Согласно им, переработчики и производители договариваются так, чтобы биржевая молочная продукция на экспортных рынках и была качественной и конкурировала по цене”, — добавил Андрей Табалов.