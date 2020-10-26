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Ant Group Джека Ма провела крупнейшее в мире IPO

Ant Group привлекла 34 млрд долл. в рамках крупнейшего в мире IPO

сегодня, 20:55
Автор:

Татьяна Веремеева

Ant Group Джека Ма сегодня, 26 октября, провела самое крупное публичное размещение акций (IPO) в истории. Об этом сообщает CNN.

Ant Group Джека Ма провела крупнейшее в мире IPO

Технологическая компания оценила свой двойной листинг на Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах в 80 гонконгских долларов (10,32 долл. США) и 68 юаней (10,13 долл. США) за акцию. Об этом свидетельствуют данные в опубликованных в понедельник документах. Соответственно, первоначальное предложение должно привлечь 34,1 млрд долл., а стоимость компании будет на уровне 310 млрд долл. Предыдущий рекорд по IPO принадлежал саудовской государственной нефтяной компании Aramco, которая привлекла 29,4 млрд долл.

Ant Group – это финансовая технологическая компания, аффилированная с китайской группой электронной коммерции Alibaba, которая стала публичной на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2014 году, что также стало мировым рекордом IPO. Миллиардер Джек Ма имеет абсолютный контроль над Ant и должен получить солидную прибыль от продажи акций.

Ранее "Комментарии" писали, что оператор единственной лицензированной фондовой биржи на Сейшельских островах – MERJ Exchange – провел первое в мировой истории IPO на основе блокчейна


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