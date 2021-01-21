Что олицетворяет чистоту настоящей минеральной воды: это следует знать

Мало кто задумывается о том, какое качество и происхождение воды, которую мы употребляем ежедневно. Казалось бы, а что об этом думать вообще? Вода и вода, прозрачная, без постороннего запаха, значит можно пить. Увы, не все уловимо для человеческого глаза.

Секреты минеральной воды Джермук



Представьте, что вы собрались на отдых, чтобы немного расслабиться после сложного года и оздоровиться. Какой вариант поездки вы выберите: снимите роскошную гостиницу, но в промзоне, рядом с работающим заводом, или все же будете рассматривать вариант в курортной зоне, с красивыми видами и отличным воздухом? Наверняка вам придется по душе второй вариант. Так вот, с выбором воды работает тот же принцип, ведь вода – один из самых мощных носителей информации.



И если ее источник бьет ключом возле мегаполиса и трассы, поверьте, в нее точно попадут элементы, которые пользу вашему организму не принесут. А что, если вода добывается в природном заповеднике, среди гор, в месте, где любят отдыхать и оздоравливаться (а иногда и лечиться) знающие люди. Тогда у воды будет совсем другое качество.



Курорт Джермук, что в Армении, известен на весь мир (а уж в странах СНГ и подавно) своими целительными водами и идеальным климатом. Именно здесь добывается и разливается минеральная и родниковая вода ТМ "Джермук", которая экспортируется в более чем 40 стран мира.

У минеральной воды несколько символов, один из них — потрясающий водопад, что находится в черте курортного городка. Его высота достигает 68 метров, и именно он олицетворяет чистоту минеральной воды ТМ "Джермук".



Легендарная вода не может обойтись без красивой истории, которую передают из поколения в поколение. Потому вторым символом ТМ "Джермук" является олень. Именно он, раненный и истощенный, согласно преданиям, в поиске спасения добрался до водного источника, скупался в нем... и исцелился. Именно из этого источника начали пить воду местные жители, а позже построили здесь современный завод, что разливает минеральную воду ТМ "Джермук".



Исключительной особенностью минеральной воды является то, что она разливается непосредственно на пробуренной в 1965 году скважине. Такой метод позволяет воде сохранить свои природные свойства и характерный нежный вкус, оставаясь при этом экологически чистой.



Ну, и, конечно, богатый состав воды, который практически не имеет аналогов в мире (ее можно сравнивать только с водами Железноводска и Карловых Вар). Ведь натуральная вода содержит редкие минеральные вещества и биологически активные элементы, чрезвычайно полезны для здоровья.



Удивительно, но в скважинах при выходе на поверхность температура минеральной воды ТМ "Джермук" может достигать 55°C. Естественно, такая вода имеет природную газацию, на что также важно обращать внимание при выборе.





В каждом глотке воды ТМ "Джермук" – красота и сила невероятного природного объекта, в радиусе десятках километров которого нет ни одного производства. Только горы, водопады, реки и несколько гостиниц, куда с удовольствием съезжаются туристы со всего мира.

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