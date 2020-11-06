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Главная Новости Бизнес истории успеха Десять богачей планеты увеличили состояния на 33 млрд после выборов в США
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Десять богачей планеты увеличили состояния на 33 млрд после выборов в США

Больше всего укрепил свое положение Джефф Безос

сегодня, 11:49
Автор:

Сергей Медведев

Совокупное состояние 10 богатейших людей планеты после закрытия торгов на американских биржах в среду увеличилось более чем на $33 млрд.

Десять богачей планеты увеличили состояния на 33 млрд после выборов в США

Больше всех удалось подняться Джеффу Безосу — руководитель Аmazon увеличил свой капитал  на 10,5 млрд долларов. Теперь самый богатый человек в мире обладает капиталом в 190,6 млрд.

Основатель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг тоже не остался в проигрыше — его капитализация поднялась за одни день на 8 млрд долларов — теперь он занимает четвертое место в рейтинге со 105,5 млрд.

 По  4 млрд долларов добавили соучредитель Google Ларри Пейдж ( 77 млрд, седьмое место) и основатель Reliance Industries Мукеш Амбани (74,1 млрд, десятое место).

Свои позиции также укрепили  соучредитель Google Сергей Брин (+3,8 млрд, до 74,9 млрд долларов) и владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно (+ 3,6 млрд, до 119,5 млрд).

Состояние соучредителя Microsoft Билла Гейтса выросло на  668 млн до 115,9 млрд.

Эксперты отмечают, что причиной роста индексов стало не только ожидания победы Джо Байдена, но, в большей степени, реакция на малый разрыв между кандидатами на президентское кресло.

Ранее "Комментарии" сообщали, что состояние Джеффа Безоса превысило 200 млрд долл.



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Источник: https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#5597fc363d78
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