Десять богачей планеты увеличили состояния на 33 млрд после выборов в США

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Сергей Медведев
Совокупное состояние 10 богатейших людей планеты после закрытия торгов на американских биржах в среду увеличилось более чем на $33 млрд.
Больше всех удалось подняться Джеффу Безосу — руководитель Аmazon увеличил свой капитал на 10,5 млрд долларов. Теперь самый богатый человек в мире обладает капиталом в 190,6 млрд.
Основатель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг тоже не остался в проигрыше — его капитализация поднялась за одни день на 8 млрд долларов — теперь он занимает четвертое место в рейтинге со 105,5 млрд.
По 4 млрд долларов добавили соучредитель Google Ларри Пейдж ( 77 млрд, седьмое место) и основатель Reliance Industries Мукеш Амбани (74,1 млрд, десятое место).
Свои позиции также укрепили соучредитель Google Сергей Брин (+3,8 млрд, до 74,9 млрд долларов) и владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно (+ 3,6 млрд, до 119,5 млрд).
Состояние соучредителя Microsoft Билла Гейтса выросло на 668 млн до 115,9 млрд.
Эксперты отмечают, что причиной роста индексов стало не только ожидания победы Джо Байдена, но, в большей степени, реакция на малый разрыв между кандидатами на президентское кресло.
Ранее "Комментарии" сообщали, что состояние Джеффа Безоса превысило 200 млрд долл.
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