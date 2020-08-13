Disney решил избавиться от исторического бренда 20th Century Fox

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Татьяна Веремеева
20th Century Fox. Фото: GETTY IMAGES
Корпорация The Walt Disney Company положила конец одному из самых известных
брендов в индустрии развлечений – 20th Century Fox. Об этом сообщает BBC.
Компания решила провести ребрендинг одной из своих телевизионных студий и
теперь она буде называться 20th Television. Это произошло вслед за январским
ребрендингом 85-летней кинокомпании 20th Century Fox в 20th Century Studios. В
прошлом году Disney заключила сделку на 71,3 млрд долл., чтобы купить основную
часть активов Fox media Руперта Мердока.
Disney также переименовала свои другие телевизионные студии, в том числе
изменив ABC Studios и ABC Signature Studios на ABC Signature, в то время как
телевизионные студии Fox 21 станут Touchstone Television.
В то же время, после ребрендинга компания решила оставить знаменитую мелодию
фанфар и логотип с прожекторами.
Телевидение 20th Century Fox, которое уходит корнями в 1949 год, было домом
для некоторых из самых известных телевизионных шоу, включая оригинальный сериал
Batman ("Бэтмэн"), M*A*S*H ("МЭШ" или "Чёртова служба в госпитале МЭШ") и The
Simpsons ("Симпсоны").
Киностудия 20th Century Fox известна производством некоторых из самых
больших фильмов всех времен, включая "Аватар" и "Титаник".
20th Century Fox была создана в 1935 году, когда объединились Twentieth
Century Pictures и Fox Films.
Ранее "Комментарии" писали, что компания Disney открыла данные
о своих капитальных убытках за квартал, который пришелся на пик пандемии
коронавируса COVID-19.
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