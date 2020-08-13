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Disney решил избавиться от исторического бренда 20th Century Fox

Вместо 20th Century Fox фанаты продукта компании смогут наслаждаться фильмами под брендом 20th Television

сегодня, 01:02
Автор:

Татьяна Веремеева
Disney решил избавиться от исторического бренда 20th Century Fox

20th Century Fox. Фото: GETTY IMAGES

Корпорация The Walt Disney Company положила конец одному из самых известных брендов в индустрии развлечений – 20th Century Fox. Об этом сообщает BBC.

Компания решила провести ребрендинг одной из своих телевизионных студий и теперь она буде называться 20th Television. Это произошло вслед за январским ребрендингом 85-летней кинокомпании 20th Century Fox в 20th Century Studios. В прошлом году Disney заключила сделку на 71,3 млрд долл., чтобы купить основную часть активов Fox media Руперта Мердока.

Disney также переименовала свои другие телевизионные студии, в том числе изменив ABC Studios и ABC Signature Studios на ABC Signature, в то время как телевизионные студии Fox 21 станут Touchstone Television.

В то же время, после ребрендинга компания решила оставить знаменитую мелодию фанфар и логотип с прожекторами.

Самые популярные телешоу 20th Century Fox

Телевидение 20th Century Fox, которое уходит корнями в 1949 год, было домом для некоторых из самых известных телевизионных шоу, включая оригинальный сериал Batman ("Бэтмэн"), M*A*S*H ("МЭШ" или "Чёртова служба в госпитале МЭШ") и The Simpsons ("Симпсоны").

Киностудия 20th Century Fox известна производством некоторых из самых больших фильмов всех времен, включая "Аватар" и "Титаник".

20th Century Fox была создана в 1935 году, когда объединились Twentieth Century Pictures и Fox Films.

Ранее "Комментарии" писали, что компания Disney открыла данные о своих капитальных убытках за квартал, который пришелся на пик пандемии коронавируса COVID-19.


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