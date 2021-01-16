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Главная Новости Бизнес истории успеха Джефф Безос снова стал самым богатым человеком в мире
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Джефф Безос снова стал самым богатым человеком в мире

В течение уходящей недели Безос и Маск активно боролись за лидерство в рейтинге богатейших людей в мире

сегодня, 15:44
Автор:

Татьяна Веремеева

Глава Amazon Джефф Безос завершил неделю гонок против основателя Tesla Илона Маска, вновь став самым богатым человеком в мире, с оценочным чистым капиталом в 181,5 млрд  долл.(несмотря на то, что его состояние упало на 1,4 млрд долл. в пятницу). На прошлой неделе эти двое почти каждый день менялись местами, чтобы занять первое место списке миллиардеров в реальном времени. Об этом сообщает Forbes.

Джефф Безос снова стал самым богатым человеком в мире

Джефф Безос

Акции Amazon упали чуть менее чем на 1% к закрытию пятницы, в то время как Tesla упала более чем на 2%, достаточно, чтобы Безос снова опередил Маска. В более широком смысле, акции технологических компаний снижаются, также, вероятно, из-за пакета стимулирующих мер Байдена. Тем временем индекс Dow Jones Industrial Average завершил неделю снижением на 0,9%, в то время как Nasdaq и S&P 500 завершили неделю снижением на 1,5% соответственно.

Тем не менее, было много победителей-миллиардеров. Китайский Ма Хуатэн, председатель Tencent Holdings, которому принадлежит самое популярное в стране приложение Weibo, увидел, что его состояние увеличилось на 6,6 миллиарда долларов, поскольку акции Tencent устроили ралли в середине недели, а их чистая стоимость составила 62,8 миллиарда долларов.

 Вернувшись в США, основатель Zoom Video Communications Эрик Юань также провел хорошую неделю, когда его состояние выросло на 1,5 миллиарда долларов до Нового оценочного чистого состояния почти в 17 миллиардов долларов. Zoom объявила в пятницу, что продала свои акции на сумму 2 миллиарда долларов в рамках вторичного публичного размещения.

Генеральный директор Airbnb и соучредитель Брайан Чески увидел, что его собственный капитал увеличился на 1,4 миллиарда долларов до новых 12,9 миллиарда долларов на фоне заголовков о том, что услуга homesharing отменил бронирование в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы предотвратить дополнительные беспорядки во время инаугурации Байдена. Акции Airbnb выросли на 13% за прошедшую неделю.

Ранее "Комментарии" писали о странах, годовой ВВП которых меньше состояния Илона Маска.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/lisettevoytko/2021/01/16/jeff-bezos-once-again-the-worlds-richest-person-after-rollercoaster-week/?sh=7c63c8aa175d
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