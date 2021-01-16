Джефф Безос снова стал самым богатым человеком в мире

Язык
Coinspot 16.01.2021
BTC/USD
37285.45
ETH/USD
1235.10
LTC/USD
148.70
НБУ 16.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.25
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Глава Amazon Джефф Безос завершил неделю гонок против основателя Tesla
Илона Маска, вновь став самым богатым человеком в мире, с оценочным чистым
капиталом в 181,5 млрд долл.(несмотря на
то, что его состояние упало на 1,4 млрд долл. в пятницу). На прошлой неделе эти
двое почти каждый день менялись местами, чтобы занять первое место списке миллиардеров
в реальном времени. Об этом сообщает Forbes.
Джефф Безос
Акции Amazon упали чуть менее чем на 1% к закрытию пятницы, в то время как
Tesla упала более чем на 2%, достаточно, чтобы Безос снова опередил Маска. В
более широком смысле, акции технологических компаний снижаются, также,
вероятно, из-за пакета стимулирующих мер Байдена. Тем временем индекс Dow Jones
Industrial Average завершил неделю снижением на 0,9%, в то время как Nasdaq и
S&P 500 завершили неделю снижением на 1,5% соответственно.
Тем не менее, было много победителей-миллиардеров. Китайский Ма Хуатэн,
председатель Tencent Holdings, которому принадлежит самое популярное в стране
приложение Weibo, увидел, что его состояние увеличилось на 6,6 миллиарда
долларов, поскольку акции Tencent устроили ралли в середине недели, а их чистая
стоимость составила 62,8 миллиарда долларов.
Вернувшись в США, основатель Zoom
Video Communications Эрик Юань также провел хорошую неделю, когда его состояние
выросло на 1,5 миллиарда долларов до Нового оценочного чистого состояния почти
в 17 миллиардов долларов. Zoom объявила в пятницу, что продала свои акции на
сумму 2 миллиарда долларов в рамках вторичного публичного размещения.
Генеральный директор Airbnb и соучредитель Брайан Чески увидел, что его
собственный капитал увеличился на 1,4 миллиарда долларов до новых 12,9
миллиарда долларов на фоне заголовков о том, что услуга homesharing отменил
бронирование в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы предотвратить дополнительные
беспорядки во время инаугурации Байдена. Акции Airbnb выросли на 13% за
прошедшую неделю.
Ранее "Комментарии" писали о странах, годовой
ВВП которых меньше состояния Илона Маска.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости