Основательница стартапа Theranos Элизабет Холмс прибыла в федеральный суд в Калифорнии, где ей планируют озвучить приговор об обмане инвесторов из-за своего несуществующего прибора для тестирования крови. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Элизабет Холмс. Фото: с открытых источников

Судебное разбирательство длится более трех месяцев, вскоре судья Эдвард Давила вынесет приговор по нескольким пунктам в мошенничестве и заговоре. Ранее суд присяжных признал вину 38-летней Холмс.

На пике популярности компания Элизабет Холмс Theranos Inc была оценена более чем в девять млрд долларов. Стартап обещал создать революционный способ диагностики пациентов, который бы заменил медицинские лаборатории. Небольшой прибор можно было использовать в домах и аптеках. В 2014 году Холмс стала самой молодой женщиной-миллиардом, а ее капитал в Theranos оценивали в 4,5 млрд долларов.

После нескольких публикаций на Wall Street Journal в 2015 году выяснилось, что прибор не работает, а Элизабет Холмс была мошенницей.

Прокуроры требуют 15 лет для Холмса, поскольку это одно из крупнейших мошенничеств в кремниевой долине. Несмотря на это, более 100 друзей, инвесторов и бывших работников просят смягчить приговор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о методах Сталина, которые Путин вернул в Россию.

Также "Комментарии" писали о том, что президент России знает слабое место НАТО и может использовать это в свою пользу. Путин может нанести удар по критическим узлам интернета, которых в Европе насчитывают 10. Таким образом, военные РФ могут вывести из строя мобильные телефоны, интернет, электронный банкинг.

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