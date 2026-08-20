Как повысить продажи без бюджета: 5 нестандартных решений от руководителей топовых компаний

Продолжая разбор самых громких конфузов и нестандартных ходов в мире крупного бизнеса, рассказываем о 5 оригинальных операционных и маркетинговых тактиках, к которым прибегли руководители компаний из рейтинга Inc. 5000. Когда классические рекламные бюджеты исчерпаны или стандартные инструменты не работают, в ход идут самые смелые идеи.

График роста и маркетинг / Иллюстрация: Pixabay

Партизанский маркетинг и борьба с клонами

Собственная подделка для выбивания конкурентов: Брайан Пейт из PT Motion Works столкнулся с тем, что плагиаторы на маркетплейсе Amazon массово копировали его продукцию. Вместо длительных судов он создал дочернюю фирму, выпустившую "клона" собственного же товара. Новый бренд оказался агрессивнее конкурентов, занял верхние позиции выдачи и полностью перекрыл продажи плагиаторам.

Скупка товаров конкурентов в кризис: когда СЕО South Florida Tissue Paper Co. Хуан Корсо-младший во время пандемии потерял поставки сырья, бизнес оказался под угрозой закрытия. Чтобы выполнять контракты, он начал скупать готовую продукцию конкурентов и упаковывать ее в свою обертку.

Перехват трафика из-за опечаток: ряд предпринимателей массово скупают доменные имена с популярными опечатками в названиях своих главных конкурентов, перенаправляя горячий трафик на свои веб-сайты.

Продажи для запуска завода и AI-аватары

70 тысяч покупателей из одного TikTok: Паван Бапу, основатель бренда Houndsy, выложил короткое видео с рабочим прототипом деревянной кормушки для собак в TikTok еще до того, как нашел деньги на ее массовое производство. Ролик набрал 15 миллионов просмотров и принес 70 тысяч заявок, что позволило привлечь 160 тысяч долларов на Kickstarter.

Цифровые двойники лучших сейлзов: одна из компаний записала десятки успешных разговоров своего лучшего менеджера по продажам и создала на основе его голоса искусственный интеллект. ИИ рассылал голосовые сообщения и учил новичков, что позволило масштабировать отдел продаж без привлечения дорогих специалистов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о скандале с McDonald's, о котором все забыли: почему родители обвиняли игрушечных миньонов в брани.