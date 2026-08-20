Як підвищити продажі без бюджету: 5 нестандартних рішень від керівників топових компаній

Продовжуючи розбір найгучніших конфузів та нестандартних ходів у світі великого бізнесу, розповідаємо про 5 оригінальних операційних і маркетингових тактик, до яких вдалися керівники компаній із рейтингу Inc. 5000. Коли класичні рекламні бюджети вичерпано або стандартні інструменти не працюють, у хід ідуть найсміливіші ідеї.

Графік зростання та маркетинг / Ілюстрація: Pixabay

Партизанський маркетинг і боротьба з клонами

Власна "підробка" для вибивання конкурентів: Браян Пейт із PT Motion Works зіткнувся з тим, що плагіатори на маркетплейсі Amazon масово копіювали його продукцію. Замість тривалих судів він створив дочірню фірму, яка випустила "клона" власного ж товару. Новий бренд виявився агресивнішим за конкурентів, зайняв верхні позиції видачі й повністю перекрив продажі плагіаторам.

Скуповування товарів конкурентів у кризу: коли СЕО South Florida Tissue Paper Co. Хуан Корсо-молодший під час пандемії втратив постачання сировини, бізнес опинився під загрозою закриття. Щоб виконувати контракти, він почав скуповувати готову продукцію конкурентів та перепаковувати її у власну обгортку.

Перехоплення трафіку через друкарські помилки: низка підприємців масово скуповує доменні імена з популярними друкарськими помилками у назвах своїх головних конкурентів, перенаправляючи гарячий трафік на свої вебсайти.

Продажі до запуску заводу та AI-аватари

70 тисяч покупців з одного TikTok: Паван Бапу, засновник бренду Houndsy, виклав коротке відео з робочим прототипом дерев'яної годівниці для собак у TikTok ще до того, як знайшов гроші на її масове виробництво. Ролик набрав 15 мільйонів переглядів і приніс 70 000 заявок, що дозволило залучити 160 тисяч доларів на Kickstarter.

Цифрові двійники найкращих сейлзів: одна з компаній записала десятки успішних розмов свого найкращого менеджера з продажів і створила на основі його голосу штучний інтелект. ШІ розсилав голосові повідомлення та навчав новачків, що дозволило масштабувати відділ продажів без залучення дорогих фахівців.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав про скандал із McDonald's, про який усі забули: чому батьки звинувачували іграшкових міньйонів у лайці.