Квартальный отчет Tesla может принести Маску еще 3 миллиарда долларов

Ежеквартальный отчет Tesla, который должны представить в ближайшее время, может сделать основателя компании Илона Маска богаче еще на 3 млрд долл. Об этом пишет Reuters.



Средняя шестимесячная рыночная стоимость акций автопроизводителя достигла 250 млрд долл., что стало важной вехой на пути к запуску четвертого из 12 траншей опционов на покупку акций Tesla со скидкой, предоставленной миллиардеру в его платежном пакете 2018 года.

Вознаграждение Маска состоит исключительно из ряда потенциальных выплат за опционы на акции, основанных на рыночной капитализации и операционных целях. Чтобы обеспечить четвертый транш для Илона Маска, Tesla все еще должна достичь цели, связанной с доходностью или прибыльностью, что должны указать в отчете компании за третий квартал, дата которого еще не объявлена.

Акции Tesla упали на 0,8% в середине дня во вторник, но средняя рыночная капитализация компании за шесть месяцев выросла благодаря сильному ралли в последние месяцы.

Каждый транш дает Маску возможность купить 8,44 млн акций Tesla по 70 долларов каждая, что составляет примерно шестую часть их текущей цены.

При текущей цене акций Tesla в 420 долл. Маск теоретически мог бы продать акции за 11,8 млрд долл.

Акции Tesla выросли на 400% в 2020 году, когда компания увеличила продажи своего седана Model 3, что повысило ее рыночную стоимость почти на 400 млрд долл. После того как Tesla на прошлой неделе заявила, что поставила рекордные 139 300 автомобилей в третьем квартале, инвесторы затаили дыхание в ожидании квартального финансового отчета компании.

Ранее "Комментарии" писали, что в начале сентября, выдающийся предприниматель Илон Маск потерял место в пятерке самых богатых людей планеты из-за резкого падения акций его компании Tesla. Но довольно быстро он сумел повысить свое состояние и снова подняться в престижном рейтинге.

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