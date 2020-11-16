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Любовь Блажко
У этих людей была возможность жить ради своего удовольствия, не в чем себе не отказывая. Но они решили выбрать для себя другой путь – служение людям. Здесь вы найдете несколько вдохновляющих историй о тех, кто стал примером для каждого из нас.
Миллионеры, которые отказались от богатства ради помощи другим. Фото: unsplash
Чарльз Финни является основателем известных "Дьюти фри" в аэропортах. Свои благотворительные пожертвования он делал от публики, чтобы не раскрывать своего имени. У Чарльза нет личного автомобиля, он ездит на общественном транспорте и живет со своей супругой в арендованном доме в Калифорнии.
Карл Рабедер — австрийский предприниматель, прославившийся тем, что отдал всё своё состояние на благотворительность. Известно, что он довольно рано начал работать. А сейчас миллионер живет абсолютно простой жизнью, и советует всем слушать свое сердце в любой ситуации.
Миллард Фуллер был соучредителем вместе со своей женой Линдой Фуллер и бывшим президентом Habitat for Humanity International, некоммерческой организации, известной во всем мире строительством домов для нуждающихся, а также основателем и президентом Центра жилищного строительства Фуллера. Фуллер умер в феврале 2009 года в возрасте 74 лет.
Николас Берггрюэн — миллиардер-инвестор и филантроп. Он родился в Париже, Франция, имеет двойное гражданство США и Германии. В 39 лет он распродал почти все свое богатство и начал инвестировать в проекты, которые улучшают этот мир.
Дороти Присцилла Буллит Коллинз была филантропом из Сиэтла. Родилась в Сиэтле 24 сентября 1920 года в семье богатых А. Скотта Буллита и Дороти Буллит, в детстве она жила в особняке с 23 комнатами. Она умерла в июне 2003 года в возрасте 82 лет, отдав более 100 миллионов долларов на цели, поддерживающие окружающую среду, образование, искусство.
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