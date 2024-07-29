Мужчина купил дом за 1 евро в Италии: теперь он рассказал, не сожалеет ли

Британец Джордж Лейнг решил рискнуть, взял все свои сбережения и переехал в Италию, где купил дом за 1 евро. Через два года после покупки Лейнг решил рассказать, не сожалеет ли он, что приобрел дом, а также время потраченное на его ремонт.



Британец купил дом в Италии за 1 евро. Фото: Джордж Лейнг

29-летний Джордж Лейнг планировал купить собственное жилье и попробовать свои силы в приобретении недвижимости, однако понял, что не может этого позволить в Британии. 30% его зарплаты уходило на аренду, а из-за низкого кредитного рейтинга он не мог взять кредит в банке.

Лейнг решил поискать жилье в интернете и наткнулся на объявления о продаже дома за 1 евро в Италии. Британец, имея сбережения в несколько тысяч, попытался купить это жилье. Лейнг приехал в Италию, осмотрел трехкомнатный заброшенный дом и через некоторое время заключил сделку. После уплаты налогов и документов полная стоимость покупки для британца составила 5000 евро.

"За это даже сарай в Лондоне не купишь. Я платил более 1000 евро за аренду, поэтому этот дом стоил мне только пятимесячную аренду", – рассказал Лейнг.

Несмотря на то, что дом продается за 1 евро, обычно, чтобы завершить сделку, нужно соблюдать некоторые требования. Лейнг имел несложные условия и должен был отреставрировать дом в течение трех лет, чтобы окончательно оформить жилье на себя.

Британец приступил к работе, однако решил максимально сэкономить и значительную часть работы выполнял самостоятельно. Чтобы научиться необходимому, он использовал видео на YouTube, а также прошел онлайн-курсы по электричеству и сантехнике. Лейнг нанял профессионалов для нескольких сложных задач – залатать дыру в крыше и снять гнилые балки.

Британец счел, что на весь ремонт у него ушло около 15 тыс. евро и два года работы. Несмотря на то, что ему приходится иметь дело с разваленными стенами, поврежденными окнами и заброшенным садом, Джордж Лейнг считает себя "счастливее, чем когда-либо", а также добавляет, что он "живет, как в мечте".

Лэйнг говорит, что собирается купить другую недвижимость и надеется иметь 10 домов по всей Италии до 35 лет.

"Иногда люди думают, что вам нужны сотни тысяч, чтобы иметь недвижимость, но здесь это неправда. Вам не нужно оставаться в ловушке там, где вы есть. Теперь я имею больше шансов приобрести квартиру в Лондоне после ремонта этого дома. Просто рискните", – рассказал британец.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о восьми местах, где можно приобрести дом за 1 евро.

Также "Комментарии" писали, что в одной из стран ЕС можно купить дом за 5 гривен.