Отомстил через 17 лет: банк отказал молодому парню в кредите и пожалел об этом

39-летний бизнесмен Адам Диринг, который живет в британском городе Урмстон, решил поделиться своей личной историей. Мужчина рассказал, что когда ему было 21, то сотрудники одного из банков наотрез отказались выдавать ему кредит. Об этом пишет издание apostrophe.

Банк отказал молодому парню в кредите и пожалел об этом. Фото: pixabay

Через много лет Адам не только вернулся к этой ситуации, но и решил отомстить за отказ весьма необычным спсобом. В возрасте 21 года парень уволился со своей работы, чтобы начать заниматься собственным делом. Но поскольку необходимых средств у него не было, он сразу же пошел в банк.

Будущий миллионер хотел взять бизнес-кредит в размере 12 800 долларов, но сотрудники банка посчитали его слишком юным для одолжения такой солидной суммы.

Адам решил все равно создавать свой бизнес, так и не получив нужных денег. Он поделился, что снял самый дешевый офис, в котором первые 4 месяца работал на полу – не было средств на то, чтобы купить даже стол. Мужчина добавил, что первые несколько месяцев были самыми сложными, что он сам даже переставал верить в себя.

В 2014 году бизнесмен продал свою успешную компанию за 6 с лишним миллионов долларов, а сейчас он является владельцем нескольких многомиллионных предприятий. И спустя 17 лет Адам решил купить то самое здание филиала банка, в котором ему когда-то отказались выдавать кредит.

"Для меня покупка здания банка возвращает все на круги своя и показывает, что я был прав, продолжая верить в себя", — рассказывает бизнесмен.

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