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Главная Новости Бизнес истории успеха Пять нелепых бизнес-идей, на которых люди внезапно разбогатели
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Пять нелепых бизнес-идей, на которых люди внезапно разбогатели

Это невероятные простые, хоть и странные идеи

сегодня, 12:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Некоторые люди годами не знают, с чего начать свой бизнес и как его развивать, а другие придумывают что-то креативное буквально за минуту, быстро воплощают свою идею в жизнь и начинают зарабатывать.

Пять нелепых бизнес-идей, на которых люди внезапно разбогатели

бизнес-идеи | фото: freepik

Представляем подборку самых странных, но как оказалось, весьма успешных бизнес-идей.

Перепродажа обручальных колец

Пять нелепых бизнес-идей, на которых люди внезапно разбогатели - фото 2

Американец Джош Опперман создал сайт под названием "I Do, Now I Do not", где одни могут продать свои обручальные кольца, а другие — купить их по приемлемой цене. Идея бизнеса у мужчины возникла после того, как его накануне свадьбы бросила возлюбленная, оставив свое кольцо. Он хотел его продать, но в ювелирных магазинах предлагали слишком маленькую цену. Сейчас Джош активно работает над своим интернет-магазином, а о его успехах написало издание New York Times и было снято несколько сюжетов для телеканалов. Также американца номинировали на премию "Предприниматель года".

Капсулы с мусором

Пять нелепых бизнес-идей, на которых люди внезапно разбогатели - фото 3

Американец Кристофер Гудвин придумал некий способ переработки мусора. Мужчина находил различные мелкие вещи: пуговицы, билеты, брелоки и т. д., а после раскладывал их в пластиковые шарики и начал продавать в автоматах за 25 центов. Он очень удивился, когда узнал, что после пробного запуска жители Вашингтона раскупили более 3 тысяч таких шаров, и понял, что на этом можно построить бизнес. Американец признался, что сыграл на двух качествах людей: азарте (ведь ты не знаешь, что именно попадется тебе в шаре) и любви к маленьким вещицам.

Ручной камень

Пять нелепых бизнес-идей, на которых люди внезапно разбогатели - фото 4

Эта невероятно странная идея сделала Гэри Дала настоящим миллионером практически за одну ночь. Он сидел в баре и слушал, как его друзья жалуются на своих домашних питомцев, мол это большая ответственность, нужно за ними постоянно убирать, выгуливать и т. д. И он решил "создать" воспитанника, который совершенно не будет прихотлив. Им стал обычный камень в форме яйца, который продавался в красивой картонной упаковке, с подстилкой из древесной стружки, напоминающей гнездо. 

Снежки

Пять нелепых бизнес-идей, на которых люди внезапно разбогатели - фото 5

Два года назад американская компания Space150 начала продавать в автоматах упаковки, в которых лежали снежки очень красивой и аккуратной формы, всего за 1 доллар. Автор идеи отметил, что люди часто берут с собой на память какую-то вещь, например, песок из островов, где проводили отпуск. И он подумал, а почему бы не взять себе чуток снега из Миннесоты?

Кукольный госпиталь

Пять нелепых бизнес-идей, на которых люди внезапно разбогатели - фото 6

В американском городе Мичиган открылся "Кукольный госпиталь", где владельцы ремонтируют любые виды кукол, даже самые редкие. Казалось бы, кто будет тратить на это деньги? Но идея оказалась невероятно успешной, ведь люди начали приносить свои игрушки, потому что для многих они имели огромную ценность. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие дорогие стартапы потерпели крах.


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Источник: https://idea.24tv.ua/ru/7-strannyh-biznes-idej-kotorye-neozhidanno-poslednie-novosti_n1470560
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