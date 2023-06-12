Сорос передал контроль над своей финансовой империей другому человеку

92-летний миллиардер и филантроп Джордж Сорос передал контроль над своей империей стоимостью 25 миллиардов долларов своему сыну Александру Соросу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Миллиардер Джордж Сорос. Фото из открытых источников

В интервью WSJ 37-летний Александр Сорос официально объявил, что стал главой Фонда открытого общества в декабре вместо своего отца. Во время разговора с американским изданием сын Сороса указал, что он будет продолжать поддерживать продемократическое движение, а также расширит деятельность, в частности, это касается прав женщин.

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Александр Сорос указал, что имеют общие взгляды с отцом, однако он более политический. Сорос выразил обеспокоенность выборами бывшего президента Трампа и отметил, что он может повлиять финансово на выборы 2024 года.

"Как бы я ни хотел вытащить деньги из политики, пока другая сторона это делает, нам тоже придется это делать", — сказал Сорос.

По данным Forbes, состояние 92-летнего Джорджа Сороса оценивается в 6,7 миллиарда долларов, но его фонды стоят гораздо больше. Согласно сайту Сороса, он передал своему фонду 32 миллиарда долларов.

Бизнес-холдинги Сороса включают его некоммерческую организацию Open Society Foundations, которая работает более чем в 120 странах мира и пожертвовала около 19 миллиардов долларов с момента основания в 1979 году. Денежные средства направлены на неправительственные организации для поддержки демократии и гражданского общества.

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