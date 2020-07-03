Состояние Джеффа Безоса продолжает увеличиваться: самый богатый человек в мире стал еще богаче

Состояние самого богатого в мире человека Джеффа Безоса выросло почти до 172 млрд долл., тем самым установив новый рекорд, по данным Bloomberg Billionaire Index. Об этом пишет CNN.



Безос на этой неделе превзошел свой предыдущий рекорд по сумме состояния, которого он достиг еще до своего развода с бывшей женой Маккензи. В прошлом году пара развелась после 25 лет брака. Бывшая супруга Безоса получила 25% акций Amazon пары, что составляет примерно 4% акций компании.

Богатство Маккензи также достигло рекорда: сейчас ее состояние находится на уровне 57 млрд долл., благодаря чему она расположилась на 12 строчке в рейтинге самых богатых людей в мире. Ее состояние резко выросло на 54% по сравнению с прошлым годом, или почти на 20 миллиардов долларов, согласно подсчетам Bloomberg.

Большая часть богатства Безоса связана с Amazon. Он владеет примерно 57 миллионами акций, или 12% компании. И его акции взлетели на 56% по сравнению с прошлым годом.

Amazon выиграла от огромного роста онлайн-покупок во время пандемии коронавируса, поскольку обычные магазины либо закрывались, либо сталкивались с длинными очередями.

Компания Безоса, которая столкнулась с критикой за безопасность сотрудников и оплату труда, заявила на этой неделе, что она выдает более 500 млн долл. в качестве "благодарственного бонуса" своим сотрудникам, которые продолжали работать во время карантина из-за коронавируса.

Ранее "Комментарии" писали, что американский журнал Forbes назвал главных неудачников среди миллиардеров в 2019 году, среди которых оказался самый богатый бизнесмен планеты, основатель трансконтинентальной компании Amazon Джефф Безос.

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