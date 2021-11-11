Стало известно название самой продаваемой настольной игры в мире

Многим может показаться невероятным, но американская компании Hasbro, занимающаяся производством игрушек и настольных игр, заработала сотни миллионов долларов именно продавая игру "Монополия". Компания стала монополистом на рынке и продолжает оставаться на первых позициях, не оставляя шанса другим участникам рынка. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "The Hustle".

Монополия. Фото: из открытых источников

В 2013 году благодаря продажам "Монополии" Hasbro заработала 400 млн долларов и фактически продажей этой популярной игры заняла 30% от общей ниши продажи настольных игр в мире. Также успех пришел в разгар пандемии коронавируса. Hasbro стала одной из тех компаний, которые как раз озолотились благодаря коронавирусу. Из-за карантина во всем мире продажи от настольных игр подскочили на 240%. И "Монополия" вновь оказалась на первом месте по продаваемости.

Если говорить об истоках, то история создания игры "Монополия" очень древняя. Изначально игру называли "The Landlord’s Game" - "Землевладелец". О ней впервые заявила изобретательница игр Лиззи Меги. Женщина преследовала цель – показать, какая опасность может быть создана в мире, если в руках одного человека окажется столько владений.

Далее заполучить набирающую популярность игру обратил взор предприниматель Чарльз Дэрроу. Он решил поменять название игры. Так впервые появилось название "Монополия". Дэрроу продал лицензию на "Монополию" производителю игрушек – компании Parker Brothers. Эта компания стала обладателем патента на "The Landlord’s Game". Причем патент был выкуплен у Мэги за смешную сумму – 500 долларов, а затем в рекламе игры было заявлено, что Дэрроу есть первоначальным изобретателем "Монополии".

Читайте также на портале "Комментарии" — велосипеды, еда, игры: что чаще всего покупают украинцы во время затяжного карантина.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!