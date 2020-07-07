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Главная Новости Бизнес истории успеха Tesla обновляет рекорды: рыночная стоимость компании растет на 14 млн долларов в день
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Tesla обновляет рекорды: рыночная стоимость компании растет на 14 млн долларов в день

Цена компании Tesla Илона Маска выросла благодаря спросу на электрокары

сегодня, 22:49
Автор:

Татьяна Веремеева
Tesla обновляет рекорды: рыночная стоимость компании растет на 14 млн долларов в день

Стоимость компании Tesla Inc. рекордно выросла за последние несколько дней и сейчас составляет 254,2 млрд долл. В течение пяти дней стоимость компании увеличивалась на сумму, равную совместной стоимость троих автопроизводителей: General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler. Так, Tesla росла в среднем на 14 млрд долл. в каждый из этих дней. Об этом пишет Bloomberg.

На стоимость компании повлияла хорошая динамика продаж электромобилей во втором квартале 2020 года. Согласно прогнозам, ожидалось, что Tesla продаст около 83 тыс. электромобилей, но результат превысил ожидания – компания поставила на рынки 90 650 электромобилей.

Акции Tesla росли ежедневно не менее, чем 5%. Аналитики не видят в подобных тенденциях ничего особенного, так как в истории компании уже были ситуации, когда ее акции росли на 20% в течение одного дня. Последнее ралли принесло Tesla в этом году около  170 млрд долл. прибыли – сумма, которая превышает рыночную капитализацию всех, кроме 30 компаний в S&P 500.

Ранее "Комментарии" писали, что генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что американский производитель автомобилей Tesla прекратил получать федеральные налоговые субсидии. "Кстати, Tesla фактически получает наименьшие субсидии любого автопроизводителя в США. Федеральный налоговый кредит применяется к другим автопроизводителям, но уже не Tesla", – отметил предприниматель.


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