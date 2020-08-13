Tesla рекордно дорожает: что на это повлияло

Акции Tesla подскочили на целых 6% в ходе торгов на этой неделе после того, как компания объявила о разделении акций в соотношении пять к одному, чтобы сделать их более доступными для сотрудников и инвесторов, которое вступит в силу 31 августа. Об этом сообщает CNN.



Разделение акций создает больше акций компании без изменения базовой долларовой стоимости любого отдельного инвестора. Увеличивая количество доступных акций, компания может привлечь новых инвесторов, которых в противном случае может отпугнуть высокая цена одной акции.

Акции Tesla находятся на подъеме в этом году, несмотря на проблемы, связанные с пандемией коронавируса. Акции выросли более чем на 200% с января – до 1374 долл., а их рыночная капитализация превзошла такие компании, как Disney, Toyota и Coca-Cola.

Ранее "Комментарии" писали, что Tesla сообщила о чистой прибыли в размере 104 миллионов долларов и операционной прибыли в размере 327 миллионов долларов, несмотря на закрытие своего завода во Фримонте (штат Калифорния) почти за половину квартала. Прибыль в течение последних четырех кварталов дает право Tesla быть добавленной к S&P 500. Цена акций Tesla в этом году выросла более чем втрое, что делает ее самым ценным автопроизводителем в мире.

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