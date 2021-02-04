В Великобритании девушка разбогатела необычным способом

В Великобритании 32-летняя Дот Маккарти придумала оригинальный способ, как спасти свой бизнес во время пандемии COVID-19. В этом ей помогли козы, живущие на её ферме. Об этом сообщает издание BBC.

Безумная идея британки принесла ей много денег - фото: из открытых источников

Маккарти является владелицей фермы и большая часть её дохода идёт от животноводства. Иногда эту ферму посещали дети в рамках школьной экскурсии. Они могли поиграть с козами, покормить их, а также провести время на природе. Но с введением жесткого карантина бизнес Дот замер. Понимая, что в ближайшее время ферма не принесет дохода, девушка придумала новый бизнес, в котором также были задействованы её козы. Она решила предлагать животных в качестве собеседников в Zoom.





Чтобы об этом узнали люди, Маккарти опубликовала данное объявление на сайте фермы. Так люди стали узнавать, что теперь можно арендовать козу для видеоконференции. За это девушка просила пять фунтов стерлингов (почти 7 долларов). На её удивление, люди стали интересоваться этим объявлением и платить ей деньги, чтобы коза стала их собеседником в Zoom. По словам Дот, эта идея звучит странно и местами абсурдно, но, тем не менее, нашлось большое количество людей, которые не прочь были позвать козу на видеоконференцию, чтобы наблюдать за тем, как та ест траву, гуляет по лужайкам или просто сидит на месте.









Удивительно, но на следующее утро после размещения объявления на сайте фермы, девушка получила около двухсот писем от людей, которые всерьез хотели созвониться с козой. Уже в скором времени козы могли участвовать более, чем в 100 видеоконференциях за один лишь день. Но самое главное, что ее идея приносила неплохие деньги. Маккарти отметила, что смогла заработать на этом 50 000 фунтов стерлингов (68 000 долларов). И после окончания пандемии она не собирается прекращать своё новое дело.

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