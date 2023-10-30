Все об OnlyFans: почему Онлифанс настолько популярен, сколько на нем можно зарабатывать

Во время пандемии коронавируса платформа OnlyFans привлекла миллионы пользователей, и ее популярность продолжает стремительно расти. Мы расскажем, что такое Онлифанс, когда появилась платформа, кому принадлежит, почему она настолько популярна и сколько можно зарабатывать на OnlyFans в Украине.

Онлифанс. Фото: OnlyFans

Что такое Онлифанс

OnlyFans — это британский сервис подписки на контент. Платформа работает как видеохостинг, где создатели контента загружают контент и привлекают подписчиков. Подписчики платят создателям контента ежемесячно, оставляют "чаевые" или оплачивают просмотр определенного видео с помощью функции pay-per-view. Компания Онлифанс берет 20% с этих платежей. OnlyFans в основном используется создателями порноконтента – и любителями, и профессионалами, но на платформе есть и другие создатели контента, например, повара, фитнес-тренеры и музыканты.

История создания Онлифанс

Британский предприниматель Тим Стокли ранее управлял веб-платформой GlamGirls, которая специализировалась на софткор-порнографии. Затем он основал Customs4U, где клиенты могли делать индивидуальные заказы видео у порно моделей. В ноябре 2016 года бизнесмен создал OnlyFans. На этой платформе у моделей появилась возможность монетизировать свой контент и взаимодействовать с аудиторией напрямую. Стокли основал Онлифанс, взяв средства в размере 10 000 фунтов стерлингов в заем у своего отца Гая Стокли.

Кому принадлежит OnlyFans

Через два года после создания OnlyFans украино-американский предприниматель Леонид Радвинский, занимающийся бизнесом в Великобритании и владеющий MyFreeCams, приобрел 75% акций материнской компании Fenix International Limited и стал одним из ее директоров. С этого момента OnlyFans стал все более сосредотачиваться на контенте для взрослых. В декабре 2021 года основатель платформы Тим Стокли объявил о своем уходе, а на его должность пришла бизнесвумен Амрапали Ган. В июле 2023 года OnlyFans объявил, что Кейли Блэр, руководитель по стратегическим вопросам и операциям компании, назначена на должность генерального директора.

Популярность Онлифанс

В 2021 году платформу Онлифанс использовали более 2 миллионов создателей контента и около 190 миллионов пользователей. В апреле 2021 года журнал Time включил OnlyFans в свой список 100 самых влиятельных компаний. Кроме того, бизнес-журнал Fast Company признал OnlyFans одной из 10 наиболее инновационных компаний в области социальных медиа в 2021 году. Financial Times назвал Онлифанс одной из наиболее быстрорастущих компаний в Европе в 2022 и 2023 годах.

Почему популярен OnlyFans

Начальный интерес к OnlyFans был подогрет как любительскими, так и профессиональными создателями порноконтента. Рост популярности платформы значительно ускорился во время пандемии COVID-19. Между мартом и апрелем 2020 года база пользователей и создателей контента увеличилась на 75%.

Сайт стремительно рос после того, как Бейонсе упомянула его в ремиксе песни Megan Thee Stallion "Savage", выпущенном в апреле 2020 года. Трафик увеличился на 15%, и генеральный директор Тим Стокли утверждал, что на OnlyFans ежедневно регистрировалось примерно 200 000 новых пользователей и 6 000-8 000 создателей контента.

В 2020 году на платформу также присоединились много известных личностей, включая Cardi B и Тайлера Пози, а также медиа-компании, такие как Munchies и Barstool Sports, что дополнительно увеличило интерес к сайту.

Кто самая популярная модель на Онлифанс

Cамую популярную OnlyFans-модель зовут Анджела Рене Уайт. Она известна как Blac Chyna. Анджела Рене Уайт является звездой реалити-шоу, инфлюенсером и была в отношениях с американским рэпером Tyga и Робом Кардашьяном. Blac Chyna установила высокую стоимость подписки, когда присоединилась к OnlyFans, но потом снизила её до $19,99 в месяц. Ее подписчики получают доступ к эксклюзивному контенту для взрослых, включая фотографии и видео с футфетиш-тематикой. Подписчики приноят модели по меньшей мере $20 млн ежемесячно.





Сколько можно зарабатывать на OnlyFans в Украине

На платформе OnlyFans в Украине можно зарабатывать различные суммы в зависимости от популярности моделей. Средний заработок пользователей в целом составляет до $150-200 в месяц. Однако популярные модели могут зарабатывать значительно больше, от $1000 до $2500 в месяц.