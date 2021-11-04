Цена газа будет зависеть от его качества: что это значит

Закон вступит в силу с весны 2022 года, фото из открытых источников

Согласно принятому закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии" будут по-другому рассчитывать цену на энергоносители. Речь идет о ценах на голубое топливо. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

Одобренный закон предусматривает, что Кабмин будет решать, как сбалансировать рынок природного газа. Среди других изменений будут внесены изменения в определение цен на газ. Стоимость будут рассчитывать в зависимости от показателей качества топлива.

Закон должен вступить в силу с мая 2022 года. Тогда украинцам предложат экономить на оплате газа благодаря тому, что размер потребляемого газа будет рассчитываться в киловатт-часах. Однако придется установить новые счетчики на газ, их стоимость будет составлять до 30 тысяч гривен.



Энергетический эксперт Олег Попенко в эфире "Сніданок з 1+1" объяснил, что таким образом удастся сэкономить, ведь счетчик будет насчитывать меньшие объемы, чем тот, который считает кубометры. Новые счетчики будут учитывать качество подаваемого газа. Жители квартир и частных домов смогут сэкономить до 40% от суммы, которую будут платить за газ этой зимой. В платежках с 2022 года будет указан и объем потребляемых кубометров газа, и тариф в киловатт-часах.

По словам заместителя Министра энергетики Максима Немчинова, новый учет газа будет более объективным, потому что украинцы будут платить за качество газа, а не за объемы.



Как сообщал портал "Комментарии", эксперт рассказал, каким будет курс валют в Украине в ноябре.





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