Цена газа от поставщика "последней надежды" с 1 декабря изменилась: сколько будут платить украинцы

В четверг, 9 декабря, было принято новое постановление "Об осуществлении снабжения природным газом бытовым потребителям на условиях базового годового предложения". Об этом сообщают в пресс-службе НКРЭКУ.

Цена на газ с 1 декабря изменилась, фото из открытых источников

Согласно этому документу украинцы, отапливающие квартиры и дома природным газом, смогут получать топливо по выгодной цене. Сообщается, что цена будет составлять 7,96 гривны за один метр кубический газа с учетом НДС (без стоимости распределения/ доставки ). По такой цене украинцы смогут получать голубое топливо согласно условиям базового годового предложения ООО "ГК "Нафтогаз Украины". Цена будет действовать на период отопительного сезона.

Также сообщается, что от поставщика последней надежды газ получают более 347 тысяч бытовых потребителей. Как известно, из информации поставщика "последней надежды" цена реализации им газа по состоянию на 8 декабря составила 46,22 гривны за один кубометр газа.

Ранее сообщалось, что компания "Нафтогаз Украины" обратилась с официальным запросом в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по подключению всех бытовых клиентов ПОН на условиях базового годового предложения.

Как сообщал портал "Комментарии", аналитики рассказали, сколько будет стоить газ в 2022 году. Эксперт ИК "Сoncorde Capital" Дмитрий Хорошун отмечает, что фьючерсы на голубое топливо в Европе показывают два периода цен. Очень высоких до начала марта – это около 1100 долларов за тысячу кубометров голубого топлива. Во втором периоде цены на этот энергоноситель немного снизятся – до 550-650 зеленых за тысячу кубов.