logo

BTC/USD

49252.52

ETH/USD

4304.96

LTC/USD

159.43

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес тарифы Цена газа от поставщика "последней надежды" с 1 декабря изменилась: сколько будут платить украинцы
commentss НОВОСТИ Все новости

Цена газа от поставщика "последней надежды" с 1 декабря изменилась: сколько будут платить украинцы

С декабря поставщик "последней надежды" будет продавать украинцам газ по новым ценам

сегодня, 13:39
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В четверг, 9 декабря, было принято новое постановление "Об осуществлении снабжения природным газом бытовым потребителям на условиях базового годового предложения". Об этом сообщают в пресс-службе НКРЭКУ.

Цена газа от поставщика "последней надежды" с 1 декабря изменилась: сколько будут платить украинцы

Цена на газ с 1 декабря изменилась, фото из открытых источников

Согласно этому документу украинцы, отапливающие квартиры и дома природным газом, смогут получать топливо по выгодной цене. Сообщается, что цена будет составлять 7,96 гривны за один метр кубический газа с учетом НДС (без стоимости распределения/ доставки ). По такой цене украинцы смогут получать голубое топливо согласно условиям базового годового предложения ООО "ГК "Нафтогаз Украины". Цена будет действовать на период отопительного сезона.

Также сообщается, что от поставщика последней надежды газ получают более 347 тысяч бытовых потребителей. Как известно, из информации поставщика "последней надежды" цена реализации им газа по состоянию на 8 декабря составила 46,22 гривны за один кубометр газа.

Ранее сообщалось, что компания "Нафтогаз Украины" обратилась с официальным запросом в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по подключению всех бытовых клиентов ПОН на условиях базового годового предложения.

Как сообщал портал "Комментарии", аналитики рассказали, сколько будет стоить газ в 2022 году. Эксперт ИК "Сoncorde Capital" Дмитрий Хорошун отмечает, что фьючерсы на голубое топливо в Европе показывают два периода цен. Очень высоких до начала марта – это около 1100 долларов за тысячу кубометров голубого топлива. Во втором периоде цены на этот энергоноситель немного снизятся – до 550-650 зеленых за тысячу кубов.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-spilno-z-naftogaz-ukrayini-zahistili-spozhivachiv-prirodnogo-gazu-postachalnika-ostannoyi-nadiyi
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!