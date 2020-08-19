Цена на газ в Украине: как она изменится накануне отопительного сезона

"Комментарии" узнали у экспертов, что увидят украинцы в платежках за газ в следующем отопительном сезоне .

"Сейчас не стоит ожидать значительного изменения цены на газ"

Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, кандидат технических наук Геннадий Рябцев отмечает: "Поскольку новые рыночные правила не вводятся взмахом волшебной палочки или перерезанием красной ленточки, никаких существенных изменений для рядового потребителя с 1 августа не произошло. Потребитель по-прежнему остается в ситуации, когда он больше всех должен. И имеет меньше всех прав – на рынке".

Такая ситуация, по словам эксперта, объясняется тем, что во время подготовки основных нормативных документов, определяющих взаимоотношения на рынке природного газа, государство больше уделяло внимание позиции поставщиков. Их представители принимали участие в работе всех групп, занимавшихся подготовкой проектов указанных документов. А их лоббисты присутствовали в Верховной Раде. А потребители не были представлены ни в рабочих группах, ни в экспертных советах. И поэтому не имели возможности как-либо повлиять на содержание соответствующих актов законодательства.

"Да, с 1 августа потребителям облегчили процедуры смены поставщика. Была предусмотрена возможность воспользоваться услугами "поставщика последней надежды", который обеспечивает поставки газа должникам. Однако выбирать пока ни из кого", – считает Геннадий Рябцев.

Он подчеркивает, что из более чем 500 компаний, получивших право торговать газом, едва ли 50 намерены побороться за розничный сегмент рынка. Это означает, что в регионах будет присутствовать, в лучшем случае, две-три компании. И предоставлять они будут примерно одинаковые условия для потребителей.

"Такой ситуацией обязательно воспользуется группа Нафтогаз, располагающая газом внутренней добычи, – говорит Геннадий Рябцев. – Он дешевле импортного, а потому стоит ожидать появления очень привлекательных для потребителя (с точки зрения цены) предложений группы Нафтогаз. Домохозяйства массово будут отказываться от услуг газсбытов, переходя под крыло Нафтогаза. Таким образом, конкуренция будет ослабевать, даже не появившись".

Эксперт не исключает, что через 3-5 лет мы получим монополию группы Нафтогаз, которая не преминет воспользоваться обретенной рыночной властью.

"Сейчас же не следует ожидать значительного изменения цен на газ. Они будут расти, но окажутся меньшими, чем в аналогичный период прошлого года", – прогнозирует Геннадий Рябцев.

"Опасно, что власть не провела реформу, как это делают в Европе"

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что у потребителей есть основания ожидать роста цен на газ.

"Нафтогаз уже обнародовал годовой тариф. И он выше, чем сейчас. Это прогнозируемо, ведь, как правило, газ зимой дорожает на европейских биржах. А мы привязаны к импортному паритету. Так что к зиме цены на газ в платежках точно будут выше", – предупреждает эксперт.

Он также отмечает, что с 1 августа Кабмин уже не может влиять на цены на газ. Так что политический фактор теперь исключен. Какая цена будет на входе в Украину – такая (в смысле – не ниже) будет и, условно говоря, в вашей газовой колонке и конфорке.

"Опасно, что власть не провела реформу так, как это делалась в Европе. Ведь у нас Нафтогаз получил доступ к ресурсам газа, добываемым Укргаздобычей внутри страны. Ресурс дешевый, другие трейдеры доступа туда не имеют. Камин эти риски не минимизировал. Получается, что трейдеры априори вынуждены будут импортировать более дорогой ресурс, – говорит Дмитрий Марунич. – Это чревато тем, что Нафтогаз может выдавить потенциальных конкурентов и доминировать на рынке, устанавливая свои правила игры".

"К отопительному сезону цены на газ будут потихоньку расти"

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква считает, что цены и на газ и на отопление в этом отопительном сезоне в Украине, скорее всего, будут ниже, чем в прошлом.

"Этому способствуют более низкие цены в Европе и высокие уровни запасов в газовых хранилищах и в Украине и в Европе", – отмечает эксперт.

Согласно данным Укртрансгаза, запасы природного газа в подземных хранилищах Украины (ПХГ) по состоянию на 8 августа достигли рекордных 23 млрд кубометров. Этот объем превышает показатель запасов на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,4-2,1 раза (больше на 6,6 - 12 млрд кубометров). В период с 26 марта по 8 августа 2020 года запасы в ПХГ Украины выросли на 46,1% (или на 7,2 млрд кубометров). К началу отопительного сезона наши ПХГ будут наполнены примерно 25,5-26,5 млрд кубами газа.

"Высокие запасы в хранилищах, созданные, когда цены были на более низком уровне, чем сейчас, будут играть роль буфера, – говорит Денис Саква. – Но если сравнивать с текущим уровнем цен, то, скорее всего, цены на газ будут понемногу расти к отопительному сезону".

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