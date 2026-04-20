Цены на лекарства взлетят: украинцев предупредили о подорожании уже в ближайшее время

В Украине готовятся к новому витку удорожание медикаментов, и на этот раз изменения могут почувствовать миллионы пациентов. Наибольший рост цен прогнозируется импортными препаратами, которые напрямую зависят от валютного курса и стоимости закупок за рубежом.

В Украине дорожают лекарства: какие именно и насколько вырастут цены

Как сообщают "Комментарии", директор Государственного экспертного центра Минздрава Эдем Адаманов заявил , что уже в ближайшее время цены на импортные лекарства могут вырасти примерно на 10-15% , что связано прежде всего с колебанием валютного курса.

Какие лекарства подорожают больше всего

По словам специалистов, наиболее уязвимыми остаются именно импортные медикаменты. Они закупаются за иностранную валюту, поэтому любые изменения на финансовом рынке мгновенно отражаются на конечной стоимости потребителя.

При этом важно понимать, что часть украинских препаратов зависит от импортного сырья. Однако, несмотря на это, существенного скачка цен на отечественные лекарства пока не прогнозируется , и они останутся более стабильными по сравнению с иностранными аналогами.

Почему не стоит скупать лекарство "про запас"

На фоне новостей о подорожании многие украинские могут задуматься о создании домашних запасов медикаментов. Однако в Министерстве здравоохранения призывают этого не делать.

Специалисты подчеркивают: массовая скупка лекарств может лишь усугубить ситуацию , поскольку искусственно повышает спрос и, соответственно, стимулирует еще больший рост цен. Кроме того, существует риск того, что часть препаратов просто потеряет срок годности и не будет использована.

Системные проблемы на фармрынке

Ситуация усугубляется тем, что фармацевтический рынок уже сталкивается с дефицитом отдельных импортных препаратов. По оценкам экспертов, около 76% компаний сообщают о нехватке такого лекарства , что может свидетельствовать о формировании системной проблемы.

Это означает, что вопрос о доступности медикаментов становится не менее важным, чем их цена. В таких условиях государству придется активнее реагировать на вызовы рынка во избежание углубления кризиса.

Что будет дальше с ценами

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время ситуация будет оставаться нестабильной. Многое будет зависеть от валютного курса, логистики поставок и общей экономической ситуации.

В то же время, украинцам советуют сохранять рациональный подход к покупке лекарств, ориентироваться на реальные потребности и по возможности консультироваться с врачами относительно альтернатив.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект стремительно входит в медицину , но вместе с этим растет и количество тревожных сигналов по его точности. Новые исследования показывают, что в сложных клинических случаях алгоритмы часто дают неправильные ответы, особенно когда речь идет о первичной диагностике.